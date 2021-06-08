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İstismarcı öğretmenin müdürü ve 2 yardımcısı da davalık

Antalya'da, 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunmaktan 621 yıl hapis cezası alan eski öğretmen Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü ile 2 müdür yardımcısı hakkında 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan dava açıldı.

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08.06.2021 16:31:22
İstismarcı öğretmenin müdürü ve 2 yardımcısı da davalık

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu öğretmen Mahmut Aydın Köksar'a, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 621 yıl hapis cezası verildi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini de açıkladı.

Şikayetçi velilerin avukatları, olayı örtbas ettikleri iddiasıyla okul müdürü ve 2 müdür yardımcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca okul müdürü Süleyman E.Ö., müdür yardımcıları Mehmet K. ve Ülkü A. hakkında iddianame hazırladı. İddianame, Antalya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Aydın Köksar'ın daha önce yargılandığı ağır ceza mahkemelerine müzekkere yazılarak, dosyaların gönderilmesini istedi.

Müdür ve 2 müdür yardımcısı, 3 Kasım'da 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında, 2 suçtan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan okul müdürünün görev yeri, davanın görüldüğü tarihlerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilmişti.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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