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İşte yeni eğitim-öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının takvimini paylaştı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.

2 Saat Önce
2021-09-02 14:18:05
İşte yeni eğitim-öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.

Yeni eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos'ta başladı.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların 31 Ağustos'ta başlayan uyum eğitimi de yarın tamamlanacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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