İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi sağlık alanında öncü olmayı hedefliyor!

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ve en genç üniversitelerden biri olan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, birçok kişi tarafından sıkça araştırılan konuların başında gelmektedir. Hem akademik kadrosu ile hem de sağladığı geniş burs imkanları ile öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, birçok yeniliğide imza atmaktadır. Peki İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ne zaman ve kim tarafından kuruldu? İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi vakıf üniversitesi mi? İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde hangi bölümler var? İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi burs imkanları nelerdir?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, en genç üniversitelerden biridir. İstanbul Zeytinburnu Yerleşkesi ile Sağlık alanında öncü olmayı hedefleyen İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, alanında uzman akademik personelleri ile öğrencilerini beklemektedir. Birçok kişi internet üzerinden çeşitli araştırmalar yaparak, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi hakkında bilgi almak istemektedirler. İşte tüm detayları ile İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi..

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bilgiç Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitedir. Bünyesinde barındırdığı Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, İlaç Araştırma Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi sağlık alanında yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İlaç Araştırma Enstitüsü ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Dünya'da ilaç sektörüne katkıda bulunmak için çeşitli adımlar atmaktadır.

Öğrenci merkezli bir anlayışla hareket eden İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, özellikle ilaç sektöründe etkin faaliyetler yürütecek bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yapılan çalışmaların hem Türkiye hem de Dünya özelinde fayda sağlanması ile tüm insanlığın hizmetine sunulacaktır. Bu süreçte proje odaklı, son teknolojiden faydalanan ve araştırmaya oldukça önem veren bir anlayışla hareket eden İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, tıp ve bilim alanında öncü üniversitelerden biri olmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerine üniversite eğitiminin yanı sıra staj imkanı da sunan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, bunun yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere de ağırlık vererek öğrencilerine eşsiz bir öğrencilik deneyim sunmaktadır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde hangi bölümler var?

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Fizyoterapi ve Rehabilatasyon

-Beslenme ve Diyetetik

-Hemşirelik

-Odyoloji

-Ergoterapi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-Tıbbı Laboratuvar Teknikleri

-İlk ve Acil Yardım

-Tıbbı Görüntüleme Teknikleri

-Anestezi

-Ağız ve Diş Sağlığı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi burs imkanları nelerdir?

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi birçok burs imkanı sunulmaktadır. İlk senesinde verilen burs imkanları ile en çok burs veren vakıf üniversiteleri arasında ilk üçe giren İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, %100'lük bir doluluk oranı yakalamıştır. Bu burs imkanları şöyledir;

YKS Başarı Bursu

1 ila 100 arasında olanlara aylık 6.000 TL

101 ila 500 arasında olanlara aylık 4.500 TL

501 ila 1000 arasında olanlara aylık 4.000 TL

1001 ile 2.000 arasında olanlara aylık 3.500 TL

tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yemek olanağı verilecektir. 9 ay boyunca devam eder.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen diğer burs türleri ise şöyledir;

YKS Giriş Bursu

Akademik Başarı Bursu

Tercih Bursu

Eğitimci ve Sağlık Personeli İndirimi

Personel İndirimi

Kardeş İndirimi

Şehit ve Gazi Malul İndirimi

Uluslararası Başarı İndirimi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.