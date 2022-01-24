İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerine tatil kararı
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son dakika kararı. Resmen duyuruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 2 gün süreyle ara verildiğini açıkladı
2022-01-24 00:45:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli hemşehrilerim,
İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde (Pazartesi-Salı) 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.” .
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