İstanbul'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul'da okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

İstanbul'da okullar tatil mi? 18 Mart günü resmi tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar devam ediyor. 18 Mart günü resmi tatiller arasında yer almıyor fakat İstanbul Valisi tatil açıklaması yaptı. Peki ama İstanbul'da kar tatili var mı? 18 Mart İstanbul'da okullar tatil mi edildi? İstanbul'da bugün tatil mi, yarın tatil mi? İşte detaylar...

18 Mart günü resmi tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar devam ediyor. 18 Mart günü resmi tatiller arasında yer almıyor fakat İstanbul Valisi tatil açıklaması yaptı. Peki ama İstanbul'da kar tatili var mı? 18 Mart İstanbul'da okullar tatil mi edildi? İstanbul'da bugün tatil mi, yarın tatil mi? İşte detaylar...

İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabı üzerinden; "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya; "20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:" diyerek aşağıdaki sayfayı paylaştı.

18 Mart İstanbul'da okullar tatil mi edildi?

Bu kapsamda 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi. Öte yandan okullar da tatil edildi. .