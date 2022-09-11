İstanbul Aydın Üniversitesinde Hangi Bölümler Var? İstanbul Aydın Üniversitesi Lisans Ve Ön lisans Bölümleri
İstanbul Aydın üniversitesi ön lisans bölümleri neler? İstanbul Aydın üniversitesinde hangi bölümler var? İstanbul Aydın üniversitesi lisans bölümleri nedir? İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden Aydın üniversitesi hakkında detaylara yer vereceğiz. İşte detaylar…
2022-09-11 15:32:43
İstanbul Aydın Üniversitesindeki Tüm Ön Lisans Programları
Adalet (%50 İndirimli)
(Adalet Meslek Yüksekokulu)
Adalet (Burslu)
(Adalet Meslek Yüksekokulu)
Adalet (İÖ) (%50 İndirimli)
(Adalet Meslek Yüksekokulu)
Adalet (İÖ) (Burslu)
(Adalet Meslek Yüksekokulu)
Adalet (Ücretli)
(Adalet Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (%25 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Aşçılık (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Aşçılık (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Aşçılık (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektrik (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektrik (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektrik (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (%25 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (İÖ) (%25 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Grafik Tasarımı (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İşletme Yönetimi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İşletme Yönetimi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Lojistik (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Lojistik (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Lojistik (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Makine (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Makine (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Makine (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Makine (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Mimari Restorasyon (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Pazarlama (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Pazarlama (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Pazarlama (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Pazarlama (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uçak Teknolojisi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı Rusça Çevirmenlik (Rusça) (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Uygulamalı Rusça Çevirmenlik (Rusça) (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Yapı Denetimi (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Yapı Denetimi (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Yapı Ressamlığı (%50 İndirimli)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
Yapı Ressamlığı (Burslu)
(Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
İstanbul Aydın Üniversitesindeki Tüm Lisans Programları
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Arapça Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
Diş Hekimliği (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonomi ve Finans (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Gazetecilik (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Gazetecilik (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Gıda Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Hemşirelik (%25 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) )
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi (Burslu))
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
İç Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Odyoloji (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Odyoloji (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Psikoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Psikoloji (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sanat ve Kültür Yönetimi (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Sanat ve Kültür Yönetimi (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sosyal Hizmet (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sosyoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi (Burslu))
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
Tıp (İngilizce) (Ücretli)
(Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi (Ücretli))
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) .
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