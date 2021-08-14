İstanbul Aydın Üniversitesi kaliteli eğitimde değişmeyen adres
Gerek akademik kadrosu gerek ise alanında yetkin çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 2003 yılında Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, 18 yıldır kesintisiz olarak öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Birçok kişi yılların deneyimini kaliteli bir üniversite eğitimi olarak sunan İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki bilinmeyenleri öğrenmek istemektedir. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu nedir? İstanbul Aydın Üniversitesi’nde hangi bölümler vardır? İstanbul Aydın Üniversitesi burs imkanları nelerdir? İstanbul Aydın Üniversitesi yerleşkeleri nerededir?
2021-08-14 23:50:08
Gerek akademik kadrosu gerek ise alanında yetkin çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 2003 yılında Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, 18 yıldır kesintisiz olarak öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Birçok kişi yılların deneyimini kaliteli bir üniversite eğitimi olarak sunan İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki bilinmeyenleri öğrenmek istemektedir. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi'nin misyon ve vizyonu nedir? İstanbul Aydın Üniversitesi'nde hangi bölümler vardır? İstanbul Aydın Üniversitesi burs imkanları nelerdir? İstanbul Aydın Üniversitesi yerleşkeleri nerededir?
İstanbul Aydın Üniversitesi, 1995 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan özel bir üniversitedir. 2003 yılında YÖK'e yapılan başvuru neticesinde Türkiye'nin YÖK'e doğrudan bağlı ilk yüksekokulu olarak kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, o dönem Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu olarak bilinmekteydi. Bu okulun kurulması ile özellikle gelişen Türkiye'nin nitelikli eleman açığını kapatmak ve ve istihdam sorununa kalıcı çözümler bulmak için kurulmuştur.
2004-2005 yılları arasında öğrenci kabulüne başlayan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, üniversiteleşme sürecini de hızlandırmıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra 18 Mayıs 2007 yılında Üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yeni fakülteler ve bölümler ile öğrencilerine yetkin bir akademik eğitim sunmaktadır. Kuruluşu ile birlikte 2007-2015 yılları arasında aday öğrenciler tarafından en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise Türkiye vakıf üniversitelerinde en fazla yabancı öğrenciye sahip üniversite ünvanını almıştır.
İstanbul Aydın Üniversitesi yerleşkeleri nerededir?
Birçok konumda yerleşkesi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi'nin, İstanbul'daki yerleşkeleri şu şekildedir;
Bahçelievler Yerleşkesi (Yabancı Diller Hazırlık Okulu)
Bahçelievler Yerleşkesi (DENTAYDIN Diş Hastanesi - Ağız Diş Sağlığı Merkezi)
Florya Yerleşkesi (Halit Aydın Yerleşkesi)
Beşiktaş Yerleşkesi
Kadıköy Yerleşkesi
Bakırköy Yerleşkesi
Tepekent Yerleşkesi
Büyükçekmece 1 (Eğt. ve Diş Hek. Fakültesi Uyg. Alanı)
Büyükçekmece 2 (Peyzaj ve Süs Bitkileri Eğt. ve Uyg. Alanı)
İstanbul Aydın Üniversitesi burs imkanları nelerdir?
İstanbul Aydın Üniversitesi, kabul alan öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar şu şekildedir;
Tam Burs %100
%50 Burs
%25 Burs
Tercih Bursu
Öğrencinin kazanmış olduğu burslara ek olarak ilk beş tercihinden herhangi birisinde İstanbul Aydın Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilerin kalan öğrenim ücretlerine uygulanan burstur. Bu burs imkanından Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Psikoloji bölümleri yararlanamamaktadır.
Onur Bursu
İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Dil puan türü hariç diğer puan türlerinde yerleşen öğrencilere verilen burstur. Bu burs kapsamında YKS sonuçlarına göre şu burslar verilmektedir;
İlk 500 içerisindeki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi
-Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği
501 ile 1000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi
– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği
1001 ile 5000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi
5001 ile 10000 arasındaki adaylara;
– İstanbul Aydın Üniversitesine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri için ödeyeceği öğretim ücretinin %50'si burs imkanı
Bu bursların yanı sıra Tercih Bursu, Çift Anadal ve Yandal Bursu, Eğitime Destek Bursu, Üstün Başarı Bursu, Sporda Başarı Bursu, Teşvik Bursu, Okul Birinciliği Bursu ve Kurucu Vakıf Bursları verilmektedir. Detaylar için TIKLAYINIZ..
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yer alan bölümler nelerdir?
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği
Diş Hekimliği (İngilizce)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Drama ve Oyunculuk
Çizgi Film ve Animasyon
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Grafik Tasarım
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sanat Yönetimi
Dijital Oyun Tasarımı
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İletişim ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Yeni Medya ve İletişim
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Eğitim Fakültesi
Arapça Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Hukuk Fakültesi
Hukuk
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Odyoloji
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi ve Finans
Havacılık Yönetimi (İng.)
İşletme
İşletme (İng.)
Kamu Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlşkiler (İng.)
Uluslararası Ticaret (İng.)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İng.)
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İng.)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İng.)
Yazılım Mühendisliği (İng.)
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük Eğitimi
Rekreasyon
Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yazılım Geliştirme (İngilizce)
Pilotaj
Bu bölümlerin yanı sıra birçok Meslek Yüksekokulu bölümleri mevcuttur. Detayları görmek için TIKLAYINIZ ...
Rakamlarla İstanbul Aydın Üniversitesi
38.000+ Öğrenci
5.500+ Uluslararası Öğrenci
1.500+ Akademik Personel
64.000+ Mezun Öğrenci
4500+ Uluslararası İşbirliği
83.6% İşe Alım ve Yerleştirme Oranı
91+ Öğrenci Kulübü
10.000+ Çözüm Ortağı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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