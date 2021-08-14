İstanbul Aydın Üniversitesi kaliteli eğitimde değişmeyen adres

Gerek akademik kadrosu gerek ise alanında yetkin çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 2003 yılında Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, 18 yıldır kesintisiz olarak öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Birçok kişi yılların deneyimini kaliteli bir üniversite eğitimi olarak sunan İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki bilinmeyenleri öğrenmek istemektedir. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu nedir? İstanbul Aydın Üniversitesi’nde hangi bölümler vardır? İstanbul Aydın Üniversitesi burs imkanları nelerdir? İstanbul Aydın Üniversitesi yerleşkeleri nerededir?

Gerek akademik kadrosu gerek ise alanında yetkin çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 2003 yılında Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, 18 yıldır kesintisiz olarak öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Birçok kişi yılların deneyimini kaliteli bir üniversite eğitimi olarak sunan İstanbul Aydın Üniversitesi hakkındaki bilinmeyenleri öğrenmek istemektedir. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi'nin misyon ve vizyonu nedir? İstanbul Aydın Üniversitesi'nde hangi bölümler vardır? İstanbul Aydın Üniversitesi burs imkanları nelerdir? İstanbul Aydın Üniversitesi yerleşkeleri nerededir?

İstanbul Aydın Üniversitesi, 1995 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan özel bir üniversitedir. 2003 yılında YÖK'e yapılan başvuru neticesinde Türkiye'nin YÖK'e doğrudan bağlı ilk yüksekokulu olarak kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, o dönem Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu olarak bilinmekteydi. Bu okulun kurulması ile özellikle gelişen Türkiye'nin nitelikli eleman açığını kapatmak ve ve istihdam sorununa kalıcı çözümler bulmak için kurulmuştur.

2004-2005 yılları arasında öğrenci kabulüne başlayan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, üniversiteleşme sürecini de hızlandırmıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra 18 Mayıs 2007 yılında Üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yeni fakülteler ve bölümler ile öğrencilerine yetkin bir akademik eğitim sunmaktadır. Kuruluşu ile birlikte 2007-2015 yılları arasında aday öğrenciler tarafından en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise Türkiye vakıf üniversitelerinde en fazla yabancı öğrenciye sahip üniversite ünvanını almıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi yerleşkeleri nerededir?

Birçok konumda yerleşkesi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi'nin, İstanbul'daki yerleşkeleri şu şekildedir;

Bahçelievler Yerleşkesi (Yabancı Diller Hazırlık Okulu)

Bahçelievler Yerleşkesi (DENTAYDIN Diş Hastanesi - Ağız Diş Sağlığı Merkezi)

Florya Yerleşkesi (Halit Aydın Yerleşkesi)

Beşiktaş Yerleşkesi

Kadıköy Yerleşkesi

Bakırköy Yerleşkesi

Tepekent Yerleşkesi

Büyükçekmece 1 (Eğt. ve Diş Hek. Fakültesi Uyg. Alanı)

Büyükçekmece 2 (Peyzaj ve Süs Bitkileri Eğt. ve Uyg. Alanı)

İstanbul Aydın Üniversitesi burs imkanları nelerdir?

İstanbul Aydın Üniversitesi, kabul alan öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar şu şekildedir;

Tam Burs %100

%50 Burs

%25 Burs

Tercih Bursu

Öğrencinin kazanmış olduğu burslara ek olarak ilk beş tercihinden herhangi birisinde İstanbul Aydın Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilerin kalan öğrenim ücretlerine uygulanan burstur. Bu burs imkanından Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Psikoloji bölümleri yararlanamamaktadır.

Onur Bursu

İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Dil puan türü hariç diğer puan türlerinde yerleşen öğrencilere verilen burstur. Bu burs kapsamında YKS sonuçlarına göre şu burslar verilmektedir;

İlk 500 içerisindeki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi

-Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği

501 ile 1000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi

– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği

1001 ile 5000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi

5001 ile 10000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri için ödeyeceği öğretim ücretinin %50'si burs imkanı

Bu bursların yanı sıra Tercih Bursu, Çift Anadal ve Yandal Bursu, Eğitime Destek Bursu, Üstün Başarı Bursu, Sporda Başarı Bursu, Teşvik Bursu, Okul Birinciliği Bursu ve Kurucu Vakıf Bursları verilmektedir. Detaylar için TIKLAYINIZ..

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yer alan bölümler nelerdir?

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Diş Hekimliği (İngilizce)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Drama ve Oyunculuk

Çizgi Film ve Animasyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Grafik Tasarım

Moda ve Tekstil Tasarımı

Sanat Yönetimi

Dijital Oyun Tasarımı

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İletişim ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Yeni Medya ve İletişim

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri

Eğitim Fakültesi

Arapça Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İç Mimarlık

Mimarlık

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İç Mimarlık

Mimarlık

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Çocuk Gelişimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Odyoloji

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Havacılık Yönetimi (İng.)

İşletme

İşletme (İng.)

Kamu Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlşkiler (İng.)

Uluslararası Ticaret (İng.)

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği (İng.)

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği (İng.)

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği (İng.)

Yazılım Mühendisliği (İng.)

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

Antrenörlük Eğitimi

Rekreasyon

Yüksekokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yazılım Geliştirme (İngilizce)

Pilotaj

Bu bölümlerin yanı sıra birçok Meslek Yüksekokulu bölümleri mevcuttur. Detayları görmek için TIKLAYINIZ ...

Rakamlarla İstanbul Aydın Üniversitesi

38.000+ Öğrenci

5.500+ Uluslararası Öğrenci

1.500+ Akademik Personel

64.000+ Mezun Öğrenci

4500+ Uluslararası İşbirliği

83.6% İşe Alım ve Yerleştirme Oranı

91+ Öğrenci Kulübü

10.000+ Çözüm Ortağı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.