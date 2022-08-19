İptal edilen KPSS hangi tarihte yapılacak? KPSS Lisans tarihi belli oldu mu?

İptal edilen KPSS hangi tarihte yapılacak? Şaibeli olduğu için iptal edilen ve araştırma yapılan KPSS için geri sayım başladı. KPSS lisans sınavına girecek olanlar yeni tarihin açıklanmasını bekliyor. Peki KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? KPSS lisans başvurusu, sınavı ne zaman? KPSS lisans ücretleri verilecek mi? İşte merak edilen detaylar...