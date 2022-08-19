İptal edilen KPSS hangi tarihte yapılacak? KPSS Lisans tarihi belli oldu mu?
İptal edilen KPSS hangi tarihte yapılacak? Şaibeli olduğu için iptal edilen ve araştırma yapılan KPSS için geri sayım başladı. KPSS lisans sınavına girecek olanlar yeni tarihin açıklanmasını bekliyor. Peki KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? KPSS lisans başvurusu, sınavı ne zaman? KPSS lisans ücretleri verilecek mi? İşte merak edilen detaylar...
2022-08-19 12:48:50
Şaibeli olduğu için iptal edilen ve araştırma yapılan KPSS için geri sayım başladı. KPSS lisans sınavına girecek olanlar yeni tarihin açıklanmasını bekliyor. Peki KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? KPSS lisans başvurusu, sınavı ne zaman? KPSS lisans ücretleri verilecek mi? İşte merak edilen detaylar...
İptal edilen KPSS hangi tarihte yapılacak?
ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine ilişkin detaylar sosyal medya hesaplarından açıklandı.
2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS DHBT başvuru tarihi ve sınav tarihi
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ön lisans sınav tarihi ne zaman?
KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
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