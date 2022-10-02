'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü' imzalandı | İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü hangi okullarda var?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü için toplantı düzenlendi. Peki ama İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü hangi okullarda var, hangi okullara gelecek? Bu proje hangi sınıfları kapsayacak? İşte merak edilen detaylar...

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü için toplantı düzenlendi. Peki ama İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü hangi okullarda var, hangi okullara gelecek? Bu proje hangi sınıfları kapsayacak? İşte merak edilen detaylar...

"İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" imzalandı

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü", Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalandı. İmza törenin konuşan Bakan Özer;

"Gençlerimizin sadece bilişsel ve akademik becerilerini geliştirmek değil; aynı zamanda tam insan olma yolunda onları beden, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve duygusal anlamda desteklemek için de çok sayıda projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz." açıklamasını yaptı.

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü hangi sınıfları kapsayacak?

ugünkü atacağımız iş birliği imzasıyla birlikte, ilkokul dördüncü sınıflardaki çocuklarımızın sportif becerilerini geliştirmek için tüm Türkiye'de uzman antrenörlerin destek vermesi bekleniyor. Yani aslında tüm bu çabaların nihai noktası, bir ülkenin en kalıcı sermayesi olan insan sermayesinin tam olarak yetişmesiyle ilgili bir iş birliğidir.

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü hangi okullarda var?

Okul Spor Dalı Eğitiminde Burdur, Erzincan, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Şırnak, Tokat ve Uşak olmak üzere 8 pilot ilde spor salonu uygun olan 43 okulda devam eden program, 3 bin 609 öğrencinin katılımıyla sınıf öğretmenleri eşliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen antrenörler tarafından yürütülüyor.

10.000 Okul Projesi" kapsamındaki 8 ilkokul, okul spor dalı eğitiminde yer alıyor.

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