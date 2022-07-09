İlkokul adrese göre okul kaydı sorgulama | İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor?
İlkokul adrese göre okul kaydı sorgulama | İlkokula başlayacak olan milyonlarca öğrencinin kayıt işlemleri sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor? İşte okul kayıt işlemleri son tarihi..
2022-07-09 11:42:57
İlkokula başlayacak olan milyonlarca öğrencinin kayıt işlemleri sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor? İşte okul kayıt işlemleri son tarihi..
İlkokul adrese göre okul kaydı sorgulama
2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı.
Öğrenci kayıtlarını sorgulamak için TIKLAYINIZ...
Dileyen veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilirler.
İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor?
Öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleştirildi.
Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Detaylar için takipte kalın... .
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