İlkokul adrese göre okul kaydı sorgulama | İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor?

İlkokul adrese göre okul kaydı sorgulama | İlkokula başlayacak olan milyonlarca öğrencinin kayıt işlemleri sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. İlkokul kayıtları ne zaman bitiyor? İşte okul kayıt işlemleri son tarihi..