İlimi 'İrfanlı' gençlerle yayacak

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları, akademik kadrosunu güçlendirirken öğrencileri de ilmi yönden her kademede geliştirmeyi ana hedef belirledi

Eğitimin her kademesindeki öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak, anaokulundan üniversiteye her seviyede okul açmak, yurt, kütüphane ve kurs binaları kurmak, ilmi çalışmalar, kongre ve konferanslar düzenlemek ve bu sayede milletin irfanına yatırım yapmak amacıyla 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti, 1973 yılında da İlim Yayma Vakfı kuruldu.

Temel faaliyeti eğitim-öğretim hizmetleri alanında kurumlar kurmak ve bu kurumları geliştirmek olan İlim Yayma Vakfı, “Anaokulundan Üniversiteye” Milli, İlmi, İrfani bir eğitim anlayışıyla ilk olarak 1998 yılında İstanbul Ümraniye'de ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veren İrfan Okulları'nı açtı.

Eğitimde güç birliği

Daha sonraki yirmi yıllık süreçte İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları sırasıyla Madenler, Güngören ve Samsun kampüslerinde de anaokulundan lise kademesine kadar her sınıf seviyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekte.

İYV İrfan Okulları 2020 yılı itibarıyla Yenidoğu Okulları ve Palet Okulları'na sahip YETEV (Yeni Türkiye Eğitim Vakfı) ile işbirliğine gidildi. Bu sayede eğitim yolculuğuna tek çatı altında devam edecek olan köklü okulları, kendi özerk yapılarını koruyarak, sahip oldukları güçlü yönleri ve kadim birikimleri ile birbirlerine destek olmakta.

Yeni nesiller için "İleri Teknoloji"

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile tüm öğretim kademeleri için geliştirilen teknoloji alan yeterliliğini odağına alan disiplinler arası eğitim-öğretim programı eğitim için önemli bir aşama. İleri Teknoloji Okulu'nda amaç ise düşünen, keşfeden, keşfettiklerini teknoloji ile harmanlayarak ülkemiz adına milli projeler üretebilen bireyler yetiştirmek.İleri Teknoloji Okulu Ders Öğretim Programı oluşturulurken bir öğrencinin teknoloji alanında hangi becerilere sahip olması gerektiği tespit edilmiş, “Teknoloji Alan Yeterliliği (TEKAY)” ne uygun ders konuları tasarlandı.

Her anahtar yetkinlik dikkate alınarak teknoloji dersleri ve her dersin kendine özel hedef başarı ölçütleri belirlenmiş olup ders konuları ve içerikleri oluşturuldu.TEKAY, 21. yüzyıl yetkinlikleri ve teknolojinin geleceği dikkate alınarak oluşturulan anahtar yetkinliklere göre şekillendirilmiş bir program.

Dil öğrenimi vurgusu

‘Dil öğrenimi' kavramından çok ‘dil edinimi' üzerinde durarak oluşturulan öğretim programında hedef; öğrencilerin kendilerini İngilizce olarak rahat ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamak.

Anaokulundan liseye kadar, İngilizce derslerinde özgün ders içerikleri, non-ELT hikayeler, İngilizce dijital oyunlar ve okuma platformları kullanılmakta, aktif konuşma ortamları sağlayan ve dili keşfetmenin yolunu açan etkinlik ve ürün odaklı dersler işlenmekte.

Değerler eğitimi

Değerler eğitimi kapsamında öğrencilerin dinsel ve evrensel değerler konusunda teorik ve pratik kazanımlar elde etmeleri sağlanmakta. Bu çerçevede oluşturulan “Her aya bir değer” programı ile bütün öğretmenlerimiz kendi derslerinde de ayın değerini işlemekte.

Kagan ise; bilgiyi kalıcı hale getiren, sınıfta olumlu bir atmosfer sağlayan ve öğrencilerin derse veya aktivitelere mutlaka katılmasını sağlayan akademik ve bilimsel temelleri üzerine oturtulmuş öğrenme metodu.

Kaşif Programı

Performans derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilerin ilgi ve yetenekleri tespit edilerek başarı gösterdikleri branşlarda daha iyi bir eğitim almaları hedefiyle okul ders saatleri dışında açılacak Kaşif Programına yönlendiriliyor. Bu program kapsamında alanında uzman eğitimciler ile çalışılıyor.

Erdem Akademisi

İdari kadroya ise öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenmekte.

Erdem Akademi, gerçekleştirdiği tüm organizasyonlar sayesinde, güçlü çalışanların, bilinçli ailelerin, erdemli öğretmenlerin ve irfanlı nesillerin oluşmasına katkı sağlamakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.