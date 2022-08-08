İkinci KPSS için gözetmen öğretmenlere ücret verilecek mi? Tekrarlanan KPSS gözetmen öğretmen ücreti ne kadar?

İkinci KPSS için gözetmen öğretmenlere ücret verilecek mi? 3 milyondan fazla kişinin girdiği KPSS'nin iptali ardından akıllarda birçok soru belirdi. Peki ama tekrar aynı öğretmenler mi gözetmen olacak? Tekrarlanan KPSS gözetmen öğretmen ücreti ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

3 milyondan fazla kişinin girdiği KPSS'nin iptali ardından akıllarda birçok soru belirdi. Peki ama tekrar aynı öğretmenler mi gözetmen olacak? Tekrarlanan KPSS gözetmen öğretmen ücreti ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

İkinci KPSS için gözetmen öğretmenlere ücret verilecek mi?

KPSS'nin tekrar edileceğinin haberlerinden sonra akıllara, gözetmen öğretmenlerin yine aynı kadroyla sınavlara girip girmeyeceği oldu. Bunun yanı sıra gözetmen öğretmenlere ödenecek tutarlar da merak konusu haline geldi.

ÖSYM tarafından henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar paylaşıldığında, haber sitemizden güncellemeler yapılacaktır.

Tekrarlanan KPSS sınavında aynı gözetmen öğretmenler mi olacak?

Sıkça sorulan sorular arasında yer alan "Tekrarlanan KPSS sınavında aynı gözetmen öğretmenler mi olacak?" sorusunun yanıtı henüz bilinmiyor.

Tekrarlanan KPSS gözetmen öğretmen ücreti ne kadar?

Bu yıl yapılan gözetmenlik ücretleri;

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL şeklinde hesaplara yatırıldı.

Tekrar gözetmen öğretmenlere ücret verildiği takdirde, bu fiyatların uygulanacağı düşünülüyor. .