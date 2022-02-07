İkinci dönemin ilk ders zili bugün çaldı!
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler 2 haftalık aranın ardından yeniden sıralardaki yerlerini aldı.
2022-02-07 21:56:45
2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan'da
Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak. İkinci dönem 17 Haziran Cuma sona erecek.
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