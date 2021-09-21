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TIMETURK / EĞİTİM / İki dil bilen çocukların daha verimli düşündüğü ortaya çıktı

İki dil bilen çocukların daha verimli düşündüğü ortaya çıktı

Araştırmacılar okul çağındaki çocukların düşünme kabiliyetini incelemek için yenilikçi yöntemler geliştirerek iki dil bilen çocukların, tek dil bilen çocuklara göre çok daha gelişmiş bir düşünme kabiliyetine sahip olduğu buldu.

11 Dakika Önce
2021-09-21 15:30:30
İki dil bilen çocukların daha verimli düşündüğü ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan araştırmada, Yunanca-İngilizce olarak iki dil bilen çocukların, sadece bir dil bilen çocuklara göre %6,5 kadar daha verimli düşündükleri bulundu.

Behavior Research Methods dergisinde yayınlanan araştırmada iki dilli düşünme alanında çığır açıcı bir gelişme sunuyor. Bu yeni radikal metot sayesinde araştırmacılar, çocukların düşünme kabiliyetlerini bugüne kadar ölçülemeyen doğrulukta ve geniş çaplı olarak değerlendirebildiklerini ifade ediyor.

Elde edilen bulgular, iki dilli çocukların ortalamada %6,5 daha verimli olarak düşünebildiklerini ortaya koydu.

Araştırmaya liderlik eden Bangor Üniversitesi'nden baş yazar ve dilbilimci Athanasia Papastergiou şöyle ifade ediyor: “İkidilli çocuklar üzerindeki bu araştırmada yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi çok heyecan vericiydi. Umarım bu pozitif sonuçlar, iki dilli çocukların yetiştirilmesine dair korkuları gidermede ve faydalarını anlamada yardımcı olur.”

İki Dil Bilmenin Faydaları

Kent Üniversitesi'den Dr. Vasileios Pappas ile iş birliği yapan araştırma ekibi ikidilli araştırmasına, ekonomi alanındaki bir metodolojiyi uygulayarak bu yeni gelişmeye imza attı.

İngiltere'deki Yunan okullarında hem Yunanca, hem de İngilizce eğitim gören öğrenciler ve tek dil bilen öğrencilerin verileri karşılaştırıldı. Dilbilimde Kıdemli Öğretim Görevlisi ve projede kıdemli akademisyen Eirini Sanoudaki bunu şöyle açıklıyor: “Birden fazla dilde iletişim kurabilmenin bariz bir avantajı var; bulgularımız iki dil öğrenmenin çocukların gelişimi için daha da fazla fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Örneğin; çocuklardan mümkün olduğu kadar çok sayıyı hatırlamalarını ve tekrar etmelerini, alakasız bilgileri görmezden gelmelerini ve farklı görevler arasında hızla geçiş yapmalarını istendiğinde fark ortaya çıktı. İki dilli çocuklar genel olarak tek dilli çocuklardan daha iyiydi. Bu sonuçlar bizim gibi iki dilli toplulukların yaşadığı Galler'de gerçekten çok önemlidir.”

Araştırmacılar şimdi bu araştırmaya diğer dilleri de ekleyerek genişletmeyi ve yeni projede Galce eğitim verilen ortamda İngilizce konuşabilen çocuklarda incelemeyi amaçlıyor.

Kaynak: gercekbilim.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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