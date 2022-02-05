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TIMETURK / EĞİTİM / İHH'dan Kuzey Makedonya'daki liseye iç tefrişat desteği

İHH'dan Kuzey Makedonya'daki liseye iç tefrişat desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Gyoce Stoyçeski Meslek Lisesine iç tefrişat desteğinde bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-05 13:49:05
İHH'dan Kuzey Makedonya'daki liseye iç tefrişat desteği

Kalkandelen Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen projenin tamamlanması dolayısıyla yapılan törene, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, lise müdürü Sevdije Mustafai, siyasiler, Kalkandelen Belediyesi yetkilileri, öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.

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İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Atalay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İHH olarak bu meslek lisesini kardeş bir okul olarak kabul ettiklerini belirterek, 2019, 2020 ve 2022 yılında olmak üzere 3 yıldır bu okula yardım yapıp eğitim desteği verdiklerini vurguladı.

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Atalay, "2019 yılında engelli kardeşlerimizin eğitim alması için bu lisede teknik donanımlı bir engelli sınıfı yaptık. 2020 yılında ise gene 8 sınıfımızı masa ve sandalyelerle yeniledik. Bugün de gene 100 masa, 200 sandalye ve öğretmen sandalyeleriyle bir yenileme yaptık." dedi.

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Balkan toplumunun çok dinli, çok milletli, çok kültürlü bir toplum olduğunu söyleyen Atalay, bu toplumun bir arada barış içinde yaşaması için en önemli şeyin öğrenci ve okulların eğitim kalitesinin yükseltilmesi olduğunu ifade etti.

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Lise müdürü Mustafai de İHH ile 4 yıldır çok iyi bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, "Eğitim-öğretim süreci için daha iyi şartların oluşturulması adına gelecekte de farklı projeleri hayata geçireceğimizi umuyoruz." dedi.

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Kalkandelen Belediyesi Meclis Başkanı Besar Durmişi de iş birliği yaptıkları ülkelerden gelen bu gibi bağışları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bağış yapan herkese teşekkür etti.

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Okula 31 bin avronun üzerinde yatırım yapan İHH, bu süre zarfında 190 masa, 340 sandalye, 30 öğretmen sandalyesi, 10 şövalye, 1 akıllı tahta, 1 bilgisayar, engelliler için tuvalet ve sınıflar, tadilat ve ışıklandırma yardımlarında bulundu. .

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