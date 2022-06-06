İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? Yuvam İstanbul 2022 kayıtları ne zaman?

İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerinin nerelerde olduğu ve ne zaman başvuruların başladığı araştırılıyor. Yuvam İstanbul 2022 kayıtları ne zaman? Yuvamız İstanbul hangi semtlerde var? İşte detaylar...