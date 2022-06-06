İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? Yuvam İstanbul 2022 kayıtları ne zaman?
İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerinin nerelerde olduğu ve ne zaman başvuruların başladığı araştırılıyor. Yuvam İstanbul 2022 kayıtları ne zaman? Yuvamız İstanbul hangi semtlerde var? İşte detaylar...
2022-06-06 23:39:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerinin nerelerde olduğu ve ne zaman başvuruların başladığı araştırılıyor. Yuvam İstanbul 2022 kayıtları ne zaman? Yuvamız İstanbul hangi semtlerde var? İşte detaylar...
İBB Yuvamız İstanbul başvurusu nasıl yapılır?
36 – 72 ay arasındaki çocukların yararlanabildiği İBB kreşlerinin başvuruları başladı. Elektronik ortamda başvuruların toplanmasının ardından yerleşkelere bizzat müracaat edilerek kontenjan sayısına göre başvuru yapılabilmektedir.
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Yuvamız İstanbul hangi semtlerde var?
21 ilçede 32 farklı kreşle Yuvamız İstanbul hizmetine devam ediyor. Puantaj sistemiyle üç farklı ücretlendirme belirlenen yuvalar için internetten aratma yapabilir ya da Yuvamız İstanbul internet sitesine bavurabilirsiniz.
- Arnavutköy
- Avcılar Yeşilkent
- Bahçelievler Kocasinan
- Bahçelievler Zafer
- Bakırköy – Ataköy 7.8.9.10. Kısım
- Başakşehir Sular Vadisi
- Başakşehir Kayabaşı
- Beylikdüzü
- Beyoğlu – Örnektepe
- Büyükçekmece Tepecik
- Çatalca – Kaleiçi
- Esenler – Namık Kemal
- Esenyurt – Akçaburgaz
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kartal – Karlıtepe
- Kartal – Yakacık
- Kartal – Yunus
- Küçükçekmece – Cumhuriyet
- Küçükçekmece – Halkalı
- Küçükçekmece – Söğütlüçeşme
- Maltepe – Fındıklı
- Maltepe – Gülsuyu
- Pendik – Velibaba
- Pendik – Sülüntepe
- Sancaktepe Özgem Sancaktepe – Yunus Emre
- Sancaktepe – Samandıra
- Silivri – Selimpaşa
- Silivri – Yeni
- Sultanbeyli
- Sultangazi
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