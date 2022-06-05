İBB kreş başvuru şartları neler? İBB kreş ücretli mi? İstanbul Belediye kreşi Yuvamız İstanbul kaç para?

İBB kreş başvuru şartları neler? İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu belediye kreşi Yuvamız İstanbul'un ücreti araştırılıyor. Küçük yaşta olan çocuklarını yazdırmak isteyen aileler; 'İBB kreş ücretli mi?' sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Belediye kreşi Yuvamız İstanbul kaç para? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu belediye kreşi Yuvamız İstanbul'un ücreti araştırılıyor. Küçük yaşta olan çocuklarını yazdırmak isteyen aileler; "İBB kreş ücretli mi?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Belediye kreşi Yuvamız İstanbul kaç para? İşte detaylar...

İBB kreş ücretli mi?

İBB kreşlerine kayıt yaptıran öğrencilerin durumlarına göre fiyat belirlemesi yapılmaktadır. Puantaj sistemine göre ayarlanan bu fiyatlandırma;

- tam ücret

- indirimli (yüzde 50)

- ücretsiz

şeklinde 3 farklı şekilde ele alınır.

İBB kreş başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerine başvuru yapmak isteyen herkes, başvuru yapabilir. Fakat öncelik olarak bakılan birkaç kriter vardır. Örneğin;

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Çocuk/çocukların kayıt tarihlerinde belirtilen yaş sınırında olması (37 – 72 ay)

Değerlendirme şartlarında puantaj sistemine göre ailenin sosyal ve ekonomik durumu

Ailelerin İstanbul için belirlenen yoksulluk ve muhtaçlık sınırında olması ve bu durumu belgelerle kanıtlayabilmesi

Ön başvurunun değerlendirilmesi sırasında sosyal inceleme ile ailenin ihtiyaçlığının tespit edilmesi

dikkat edilecek şartlar arasındadır.

İBB kreş ne zamanlar eğitim verir?

İBB kreş 11 ay boyunca eğitimine devam etmektedir. Ağustos ayında kapanan yuva, eylül ayında aktif çalışma şekline tekrar dönüyor.

İBB Yuvamız İstanbul kreş saati

İBB kreş saatleri hafta içi her gün 07.30 – 17.00 arasındadır. Fakat çalışma saatlerine ek olarak 19.00'a kadar ek hizmet verebilmektedir.

İBB kreşleri nerede var?

İBB kreşleri 21 ilçede 32 şube olarak hizmet vermektedir.