Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjan sayıları

Hukuk Fakültesi 2022 güncel taban puanları yüzdelik dilimleri. Türkiye’de herhangi bir üniversitede okumak için YKS sınavına girilmesi gerekir. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS bu yıl 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS sınavına geri sayım sürerken Hukuk fakültesine girmek isteyen adaylar üniversitenin taban puanlarını ve sıralamasını merak etmekte. Peki, Hukuk Fakültesi 2022taban puanları ve yüzdelik dilimleri kaç?