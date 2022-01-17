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TIMETURK / EĞİTİM / Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjan sayıları

Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjan sayıları

Hukuk Fakültesi 2022 güncel taban puanları yüzdelik dilimleri. Türkiye’de herhangi bir üniversitede okumak için YKS sınavına girilmesi gerekir. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS bu yıl 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS sınavına geri sayım sürerken Hukuk fakültesine girmek isteyen adaylar üniversitenin taban puanlarını ve sıralamasını merak etmekte. Peki, Hukuk Fakültesi 2022taban puanları ve yüzdelik dilimleri kaç?

2 Saat Önce
2022-01-17 14:54:18
Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjan sayıları

YKS sınavına geri sayım sürerken adaylar, üniversitelerin taban puanlarını araştırmakta.Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirleyen puan türlerine verile isimdir. Hukuk fakültesine girmek isteyen adaylar 2022 yılına ait taban puanlarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Hukuk Fakültesi taban puanı kaç 2022?

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