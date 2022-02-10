Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Öğrencilere Yeni Fırsat Kapıları Açıyor

30 yıllık geçmişe sahip genç bir üniversite olan HKUST, geçtiğimiz on yılda çeşitli küresel sıralamalarda hızlı bir yükseliş sergiledi. QS World University Rankings 2022'de dünya çapında 34. ve Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında ise 3. durumda.

Özellikle endüstri ve iş dünyasıyla yakın işbirliğine odaklanan ve öğrenimi ile burslarını geliştirmeye kendini adayan dünyaca ünlü uluslararası araştırma üniversitesi olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST), Türk öğrencilere yeni dünyaların kapılarını açıyor. Bu yıl biri Türk öğrencilerine yönelik olmak üzere farklı ülkeler için burslar geliştiren HKUST, öğrencilerine Hong Kong'da çeşitli iş fırsatları da sunuyor.

HKUST aynı zamanda oldukça geniş barınma olanakları sağlayarak, yurtdışında öğrenime ilişkin en önemli sorunlardan birine çözüm getiriyor. Yabancı öğrencilere öğrenimlerinin ilk iki yılında barınma sağlanıyor ve bu öğrenciler yurtların müsaitliğine bağlı olarak 3. ve 4. yıllarda kampüste barınma başvurusu yapabiliyor.

"HKUST Türk Öğrenciler İçin Oldukça Cazip Fırsatlar Sunuyor"

Emre Can Aydoğmuş; okulun itibarı, pedagojisi ve ders dışı etkinliklerini, diğer ülkelerdeki emsallerine göre uygun fiyatlı öğrenim ve yaşam giderleri ve muhteşem deniz manzaralı kampüsünü karşılaştırarak beş teklif arasından tercihini HKUST'tan yana kullandı. Türkiye'nin en iyi liselerinden birini tamamlayan ve yaklaşık 8.985 USD değerinde %50 bursa hak kazanan Aydoğmuş, 2020'de HKUST'ta Uzay Mühendisliği eğitimine başladı.

Şu anda eğitiminin 2. yılında olan Aydoğmuş; “HKUST'ta, lisans öğrencilerinin bir fakülte rehberliğinde araştırma projelerine katılabilecekleri UROP adlı özel bir program var. İlk senemin yaz döneminde, bir drone ambulansının geliştirilmesi çalışmasına katılma şansım oldu ve o dönemden beri projeye dahil oldum.” dedi. Bir mühendislik tutkunu olarak Emre, aynı zamanda Üniversitenin uzun vadede kazançlı robotik ekibinin de bir parçası olarak; "Uluslararası ekiplerle rekabet etmek için farklı kökenlerden üyelerle robotlar tasarlıyorum, bu yüzden dil hiçbir zaman sorun değil çünkü buradaki herkes İngilizce konuşmaya alışkın.” dedi.

"Hong Kong'daki Uluslararası Bir Şirkette İş Buldum"

Lisans derecesini HKUST'tan Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında alan Benan Yıldırım ise, Türkiye'den muhtemel öğrencileri yüreklendirecek başka bir başarı öyküsüne imza attı. 2020 yılında mezun olduktan sonra, Hong Kong'daki Hewlett-Packard'da Hesap Yöneticisi olarak HSBC, Bloomberg ve Credit Suisse gibi küresel müşterilerin BT altyapılarıyla ilgilendiği bir iş buldu. Yıldırım, "HKUST'taki öğrenimim sırasında Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute'ta (Hong Kong Uygulamalı Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü - ASTRI) yaptığım stajın bana kazandırdığı deneyimler, HP'ta iş bulmama yardımcı oldu." dedi.

Benan Yıldırım, Hong Kong'da yaşama konusunda ise şunları ekledi; “Öğrenimim için Hong Kong'a gelmek, şimdiye kadar aldığım en büyük risklerden biriydi, ama kazançlı sonuçlandı. Bizim gibi uluslararası öğrenciler için, mezuniyet sonrası iş bulma konusunda yerel dili konuşmama gibi bir dezavantaj söz konusu, ancak şans eseri buradaki şehir oldukça enternasyonel, ve hatta iş yönetimi gibi bölümler okuyorsanız, yerel dili konuşmama sorunu daha da az olacaktır. Ayrıca tam zamanlı bir lisans programını tamamlamış yabancı öğrenciler, IANG vizesi (Yabancı Mezunlar için Göçmenlik Düzenlemeleri) kapsamında HK'de çalışmak veya kalmak için başvurabilirler ki bu da sadece 7 yıl içinde bir Hong Kong'da daimi oturma statüsünü almaya hak kazanacağınızı düşündüğünüzde büyük bir teşvik"

HKUST, 2022'de Dünya Çapında 34. Sırada Yerini Aldı

Henüz 30 yıllık geçmişe sahip genç bir üniversite olan HKUST, geçtiğimiz on yılda çeşitli küresel sıralamalarda hızlı bir yükseliş sergiledi. HKUST, QS World University Rankings 2022'de dünya çapında 34. ve Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında ise 3. durumda.

140'tan fazla HKUST öğretim üyesi ya da tüm öğretim üyelerinin dörtte biri, 2021 yılında Stanford University tarafından dünyanın en iyi %2'lik bilim insanı olarak değerlendirildi. Üniversite, Times Higher Education'ın Global University Employability Ranking'de (Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması) dünyanın mezunları en çok istihdam edilen ilk 30 üniversitesi arasında yer alıyor (2013 yılından bu yana 8 yılda, 10. ila 26. sıralarda yer aldı).

DJI'ın Kurucusu, Milyarlarca Dolarlık Drone İmparatorluğunun Temellerini HKUST'taki Yurt Odasında Attı

Güçlü bir inovasyon ve girişimcilik kültürüne sahip olan HKUST, her yıl öğrencileri, mezunları ve öğretim üyelerinin yaklaşık 70 ile 80 start-up'ın kuluçka çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Örneğin DJI'ın Kurucusu Frank Wang, şu an milyarlarca dolarlık olan drone imparatorluğunun temellerini HKUST'taki yurt odasında attı. Bu yıl Hong Kong X Foundation ve CGTN tarafından yayımlanan unicorn start-up'ların (değeri 1 milyon doların üzerindeki girişimler) listesine göre, 18 unicorn'dan yedisi HKUST üyeleri tarafından ya da ortaklığıyla kuruldu.

HKUST inovasyona, disiplinler arası müfredata ve merak odaklı öğrenmeye değer veriyor. UROP'un dışında, öğrencilerin bir bilim veya mühendislik ana dalını Yapay Zeka, Fintech veya Dijital Medya & Yaratıcı Sanatlar gibi gelişmekte olan bir alanda genişletilmiş bir anadal ile esnek bir şekilde birleştirmelerini sağlayan Major + X veya öğrencilerin farklı bölümlerden ve hatta farklı üniversitelerden derslerle kendi programlarını tasarlayabilecekleri IIM (Bireyselleştirilmiş Disiplinlerarası Anabilim Dalı) gibi benzersiz ve esnek bir müfredat sunar. Üniversite bu Eylül ayında Çin Anakarası Guangzhou'da yeni bir kampüs açıyor. İki kampüsten gelen öğrenciler kaynakları paylaşabilecek ve birbirlerinin programlarına çapraz katılabilecekler. Bu da Türk öğrencilerin Çin'i keşfetmesi için fırsat sağlayacak. .