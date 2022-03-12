Harita ve Geomatik Mühendisliği Öğrencileri için Burs ve İstihdam Desteği Geliyor

2022-2023 eğitim öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk 30 bin sıralamada olup Harita ve Geomatik Mühendisliği programlarına ilk 4 sıradan yerleşenlere aylık 3 bin 500 lira burs verilecek. Burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektörde yol gösterici ve yardımcı olunacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek ‘ Harita ve Geomatik Mühendisliği Mesleğinin Gelişimi İçin İş Birliği Protokolu 'ne imza attı.

Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarını Tercih Edenlere Burs

· HKMO tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3.500 TL olacak. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında HKMO tarafından belirlenip YÖK'e bildirilecek. Burslar her eğitim ve öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere ödenecek.

· Öncelikle bu programları tercih edecek adayların YKS yerleştirme puan türündeki puanına göre alanında ülke geneli ilk 30 bin sıralaması içinde yer alması gerekecek.

· YKS tercihlerinde; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarından birine yerleşmiş olması gerekirken üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarına program bazında ilk 4 sıradan yerleşmiş olması şartı aranacak.

· Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her eğitim ve öğretim yılında genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.8 (100 üzerinden en az 70) olması şartı aranacak. ​

Programları tercih eden öğrencilerin iş bulmaları konusunda yardım sağlanacak

İmzalanan bu protokol kapsamında öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, HKMO burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olacak.

Protokole ilişkin detaylar:https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/harita-ve-geomatik-muhendisligi-programlarini-tercih-edecek-ogrencilere-burs.aspx .