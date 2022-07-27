Harç ücretleri ne kadar oldu? 2022 üniversite harç ücretleri
Üniversitelerde yeni dönem başlarken harç ücretleri merak ediliyor. Peki güncel harç ücretleri ne kadar? İşte 2022 Üniversite harç ücretleri…
2022-07-27 14:05:23
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Öğrenciler harç ücretlerini merak ediyor. Üniversite okumaya hazırlanan öğrenciler “Tıp fakültesi harç ücreti ne kadar, Hukuk harç ücreti kaç TL” sorularına yanıt arıyorlar.
Güncel Üniversite harç ücretleri
Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.
Tıp fakülteleri: 961 lira
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira
Veterinerlik : 629 lira
Pilotaj: 765 lira
Bilgisayar: 630 lira
Mühendislik ve mimarlık: 630 lira
Güzel Sanatlar: 513 lira
Fen Edebiyat: 463 lira
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira
Açık Öğretim: 105 lira
Konservatuvar: 958 lira
Turizm: 463 lira
Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri
Veterinerlik fakültesi: 3,471 lira
Pilotaj: 6,944 lira
Bilgisayar: 2,486 lira
Mühendislik: 2,486 lira
Mimarlık: 2,486 lira
Güzel sanatlar: 3,130 lira
Fen edebiyat: 2,084 lira
Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1,879 lira
İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1,670 lira
İletişim fakültesi: 1,564 lira
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