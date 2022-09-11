Haliç Üniversitesi Bölümleri Neler? Haliç Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler

Haliç üniversitesinde hangi bölümler var? Haliç üniversitesi ön lisans bölümleri neler? Haliç üniversitesi lisans bölümleri nedir? Türkiye’nin İstanbul şehrinde yer alan vakıf üniversitelerinden Haliç üniversitesi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Haliç Üniversitesi'ndeki Tüm Ön lisans Programları Anestezi (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Anestezi (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Aşçılık (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Aşçılık (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Çocuk Gelişimi (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Elektrik (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Elektrik (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Elektronik Teknolojisi (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Fizyoterapi (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Fizyoterapi (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Grafik Tasarımı (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) İç Mekan Tasarımı (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Lojistik (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Lojistik (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Makine (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Makine (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Moda Tasarımı (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) Haliç Üniversitesi'ndeki Tüm Lisans Programları Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi) Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi) Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi) Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi) Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi) Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık Fakültesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi) Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İşletme Fakültesi) Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi) İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi) İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi) İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi) İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi) Matematik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Matematik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi) Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Psikoloji (%25 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