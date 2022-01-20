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TIMETURK / EĞİTİM / Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı!

Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı!

ÖSYM Başkanlığı, 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kaynak: 2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı

2 Saat Önce
2022-01-20 19:04:06
Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı!

25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavları Sonuçları

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