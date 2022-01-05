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TIMETURK / EĞİTİM / Gümüşhane ve Van'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Gümüşhane ve Van'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Öte yandan Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde de kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

3 Saat Önce
2022-01-05 09:48:16
Gümüşhane ve Van'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Gümüşhane valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle, sağlık ve ulaşımda ulaşım sorunları yaşanabileceği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde eğitime kar engeli

Öte yandan Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve kapalı yollar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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