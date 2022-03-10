Gıda Mühendisliği taban puanları ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS sınavına geri sayım sürerken adaylar, üniversitelerin taban puanlarını araştırmakta. Gıda Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar 2022 yılına ait taban puanlarını merak etmekte. Peki, Gıda Mühendisliği taban puanları kaç?

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Ancak taban puanları kaldırılsa da öğrenciler üniversitelere girmek için o üniversitenin istediği puanları almak zorunda. İşte merak edilen haberin detayları…

Gıda Mühendisliği taban puanları

.