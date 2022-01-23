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TIMETURK / EĞİTİM / Getir reklamına öğretmenlerden tepki yağdı

Getir reklamına öğretmenlerden tepki yağdı

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasıyla ilgili reklama ihtarname gönderildi.

29 Dakika Önce
2022-01-23 19:59:58
Getir reklamına öğretmenlerden tepki yağdı

Son zamanlarda TV kanallarında yayımlanan Getir firmasının reklamındaki öğretmen rolü, eğitim camiasında önemli ölçüde rahatsızlık yaratmıştır. Reklam filminde senaryo gereği, sınıf içerisinde, görevi başında olan bir eğitimcinin firmanın ticari etkinliğine konu edilmesi zaten başlı başına sorunlu olması bir yana, senaryo gereği kamu görevlisi olan öğretmene sınıf içerisinde bir “pazarlama yapma” görüntüsü verilmesi ise kamusal nitelikte eğitim hizmetinin bu vasfına ters düşmekte olup, mesleğin saygınlık ve itibarını da olumsuz şekilde zedelemektedir. Reklam senaryosunda karikatürize edilerek işlenen öğretmen tiplemesi de biz eğitimciler için inciticidir. Senaryoda öğretmen, sınıfta en ciddiye alınmayan, en kendine güvenmeyen kişi olarak işlenmiştir. Öğrencilerin dahi ciddiye almadığı öğretmen tiplemesinin, sınıfa gelen kurye kadar dahi kendine güvenmiyor olarak resmedilmesi ve bir soru sorulduğunda robotik biçimde cevap vermesi, toplumdaki öğretmen algısıyla çelişmektedir. Ülkemizin kurucusu Atatürk'ün bile "sınıfta Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir" diyerek önem atfettiği eğitim emekçilerinin, sınıfın en silik karakteri olarak resmedilmesi kabul edilemez. Bu nedenlerle, Eğitim-İş olarak Getir firmasına bir ihtarname göndererek, reklam filminin gösteriminin durdurulmasını istedik. Aksi durumda ortaya çıkan öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek nitelikteki reklam filmi hakkında gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirdik.

MERKEZ YÖNETİM KURULU .

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