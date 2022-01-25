DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
EYT ne oldu? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı
ABD: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
EYT’ye çözüm geliyor
Kış lastiği: Yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti
Geri dönüşümle 250 kütüphane!
Kanada, Ukrayna’daki diplomatik personelinin ailelerini tahliye kararı aldı
Bakan Varank’tan İran gazı kesintisine ilişkin açıklama
Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönüyor mu? Gomis Galatarasay'a ne katacak?
Rus krizinde finansal piyasa riskleri
Fed yarın ne yapacak? Fed'in görevi nedir?
Karamollaoğlu: Arkadaşlar nerede kalmıştık?
Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Kazancı’dan açıklamalar
Köprüler kapandı mı? Köprüler ne zaman açılacak?
Kazakistan’dan Çin projesine 20 milyar dolarlık yatırım

TIMETURK / EĞİTİM / Geri dönüşümle 250 kütüphane!

Geri dönüşümle 250 kütüphane!

Okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma hedefi, 25 günde gerçekleştirildi.

54 Dakika Önce
2022-01-25 21:08:59
Geri dönüşümle 250 kütüphane!

Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için 2021 yılı Ekim ayı sonunda başlatılan ve 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. Mevcut kütüphaneler zenginleştirildi. Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak olduğunu hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları kaydetti:
"Okullar arası imkân farklarını azaltmak için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini iki ayda tamamladık. Bu kapsamda kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca, okullarımızda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde devam eden sıfır atık projesini de bu proje ile birleştirerek Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yapmayı hedeflemiştik. 25 gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor.
33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz İstanbul oldu. Geri dönüşüm yoluyla yapılan 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar. Projeye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum." dedi.
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş