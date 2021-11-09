Friedrich Nietzsche'den Alıntılar

Daha 24 yaşında klasik filoloji alanında profesörlük teklifi alan Nietzsche’nin Salome ile yaşadığı aşk hayatının olumsuz deneyimlerini yansıttığı “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eseri ile ondan yapılan pek çok alıntılarla günlük hayatımızda karşılaşır olduk. Bununla beraber “İnsanca Pek İnsanca” , “Zamansız Düşünceler”, “Nietzsche Wagner’a Karşı” gibi eserleri de Türkiye’de en çok okunan kitaplarındandır.Nietzsche’nin bu ve diğer eserlerinden ne gibi alıntılar yapılıyor, şimdi en bilinenleriyle onlara yer verelim...

Ünlü Alman filozof, şair, filolog, kültür eleştirmeni ve besteci Friedrich Nietzsche pek çok konuda aforizmalar ve ironi içeren üslupla eleştirel yazılar kaleme almıştır. Yazıları genel olarak; modern kültür, felsefe, din, ahlak, bilim, üzerine olmuştur.

Onun en çok alıntılanan sözleri ise şöyle;

“Unutan iyileşir”

“Sabit fikir sahibini hapseder.”

“Hayatı kaybetmenin kıyısında yaklaşanlar, onu daha iyi tanır.”

“Ne zaman yukarılara tırmansam ‘ego' diye bir köpek tarafından takip ediliyorum.

“Sevdiğiniz insanları düşünmektesiniz; ama daha derinlere inin.. Sonunda, sevdiğinizin onlar olmadığını göreceksiniz. Siz bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz. Siz arzuyu seviyorsunuz, arzu edilen şeyi değil.”

“Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh.”

“Damların üstünde yükselen kuleleri görmen için şehri terketmen gerekir.”

"Gerçekten kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz?"

“İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlarda daha tehlikelidir.”

“Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.”

“Ah, hala nasıl katlanıyorum yaşamaya!”

“Gerçekler yoktur sadece yorumlar vardır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.