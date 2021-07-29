Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalışan personellere stres ve kriz yönetimi konulu eğitim...

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar anlayışıyla hareket eden Fırat Üniversitesi Hastanesi hizmet içi eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Hastane Anabilim ve Bilim Dalla kliniklerinde görev yapan personellere yönelik stres ve kriz yönetimi konulu eğitim gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalından Dr. Sabriye ASLAN tarafından gerçekleştirilen eğitimde, krizin ne olduğu ve kriz anında neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca stresin ayrıntılı tanımı, belirtileri ve stres anında yapılması gerekenler anlatıldı. Son olarak katılımcılarla beraber nefes egzersizi ve gevşeme egzersizleri yapıldı. Bu egzersizlerin kişiniz kendisini strese karşı korumasın da yardımcı olacağı vurgulandı. ASLAN, verilen eğitimin asıl amacının personelin bilgi, beceri ve yeteneklerinin artırılması, bu sayede olaylara bilinçli bir şekilde yoğunlaşa bilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi 6. Katta konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime kliniklerde çalıışan hemşireler ile çok sayıda personel katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.