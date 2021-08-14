Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 8 faküle 2 yüksek okul ve 1 enstitü ile 2021-2022 döneminde yeni öğrencilerini ağırlamayı bekliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde eğitim göreme ayrıcalığını yakalayan öğrenciler İstanbul'un tarihi şehir dokusundan kopmadan eğitimlerine devam edecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencilere sağladığı burslarla da adından söz ettiriyor. FSMVÜ öğrencilerinin yüzde 95'i bursludur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 8 faküle 2 yüksek okul ve 1 enstitü ile 2021-2022 döneminde yeni öğrencilerini ağırlamayı bekliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde eğitim göreme ayrıcalığını yakalayan öğrenciler İstanbul'un tarihi şehir dokusundan kopmadan eğitimlerine devam edecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencilere sağladığı burslarla da adından söz ettiriyor. FSMVÜ öğrencilerinin yüzde 95'i bursludur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları tarafından 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.Üniversite, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 25 Ağustos 2009 tarih ve 487/406 sayılı Vakıflar Meclisi kararı ve 15 Nisan 2010 tarih ve 5981 sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitenin kurucu vakıflarından birisi olan Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesinin kuruluşu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan matbuu vakfiyeye göre vakfın kuruluş yılı 1471 tarihidir. Bu nedenle üniversitenin kuruluş yılı olarak yer alan 2010 ibaresi, 2014 yılında 1471 olarak değiştirilmiştir.

Kurucu (Mazbut) Vakıflar

• Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı

• Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı

• Nurbanu Valide Sultan Vakfı

• Hatice Sultan Vakfı

• Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ AMAÇLARI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kaliteli eğitim anlayışıyla çıktığı yolda yoluna emin adımlarla devam ediyor. İşte Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin kuruluş amaçları;

• Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek.

• Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.

• Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.

• Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak.

SAĞLADIĞI BURSLARLA ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE KATKI

Üniversite bünyesined bir çok burs olanağı bulunuyor. İşte o burslardan bazıları;

Ösym Bursları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre, YKS Kılavuzu'nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını,

%75 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,

%50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını,

%25 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

YKS Derece Bursları

YKS Derece Bursu, YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar.

Akademik Başarı Bursu

Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.

Hafızlık Bursu

Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesi'ne kayıt olan öğrencilere verilen bursları kapsar.

İslami İlimler Fakültesine kayıt yaptıran ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilen Hafızlık Belgesine sahip öğrencilere normal öğretim süresi içinde %100 Hafızlık Bursu İndirimi uygulanır.

Hafızlık bursuyla ilgili bu maddede öngörülen imtihan Fakülte Dekanı tarafından teşkil edilen Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Öğrencinin bu imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Tercih Bursları

Üniversitemizin programlarından birine, ilk 5 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.

FSMVÜ FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARI

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İslâmî İlimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Enstitüler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Okullar

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Hazırlık Programları

İngilizce Hazırlık Programı

Arapça Hazırlık Programı

NEDEN FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

1- Gerçek bir vakıf üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2010 yılında kurulmuştur.

2- Akademik kadromuz güçlü

Akademik dünyayı ve pratik sahayı uzun yıllar deneyimlemiş yüzlerce öğretim üyesi seni bekliyor.

3- Burslar, indirimler burada

Mevcut öğrencilerin %95'i bursludur.

4- Ulaşım çok kolay

Üniversite eğitimine devam ederken şehri keşfetmek sana çok iyi gelecek. Yerleşkelere metrobüs, metro ve tüm ulaşım ağları ile kısa sürede ulaşım mümkün.

5- Üniversite sanayi işbirliği içinde

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi pratik sahayı uygulama ve araştırma merkezlernde deneyimleme fırsatı sunuyor.

6- Burada bilgiye erişmek çok kolay

Eğitim ve araştırma ihtiyacına destek veren 6 kütüphanede 90 bin kitap, 242 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi seni bekliyor.

7- Kapılarımız dünyaya açılıyor

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarıyla farklı kültürleri keşfe çıkıp yeni diller öğrenebilir ve küresel farkındalığını artırman mümkün.

8- Burada projeler değerli

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların desteklediği toplumsal fayda gözeten bilimsel, kültürel ve sosyal projelere imza atıp fikrini gerçeğe dönüştürebilirsin.

9- Eğitimine önem veriyoruz

Çift anadal programlarıyla iki bölümü aynı anda okuyup iki diploma sahibi olabilir, ilgi alanların doğrultusunda seçeceğin bölümde yan dal yapıp bilgi alanını genişletebilirsin.

10- Tarih bilinciyle geleceğe yürüyoruz

Köklerimizden ilham alarak oluşturduğumuz vizyonumuzla Türkiye'nin teknolojik, entelektüel, sosyal, kültürel ve ekonomik birikimine katkı sunman mümkün.

11- Spora ve sporcuya önem veriyoruz

Birçok öğrencinin ulusal başarılara imza attığı spor dallarından birinde mücadele edip öğrenci kimliğinin yanına sporcu kimliğini de ekleyebilirsin.

12- Kültürel ve sosyal etkinlikler

Ortak hayalleri paylaştığın arkadaşlarınla öğrenci kulüpleri sayesinde zamana iz bırakan etkinlikler yapıp yılda 1000'den fazla etkinlikte yerini alabilirsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.