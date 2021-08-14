Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adından sıklıkla söz ettiriyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, alanında uzman akademisyenleri ve yetkin eğitim anlayışı ile vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerden biridir. Özellikle üniversite adayı birçok öğrenci tarafından sıklıkla araştırılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Henüz 11 yıllık bir üniversite olsa da, verilen kaliteli eğitim ve akademik anlamda yapılan çalışmalar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kalitesini günden güne arttırmaktadır. Bu sebeple birçok kişi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hakkındaki detayları merak etmektedir. Peki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde hangi bölümler var? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yerleşkeleri nerede? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları nelerdir?
2021-08-14 23:53:16
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, alanında uzman akademisyenleri ve yetkin eğitim anlayışı ile vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerden biridir. Özellikle üniversite adayı birçok öğrenci tarafından sıklıkla araştırılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Henüz 11 yıllık bir üniversite olsa da, verilen kaliteli eğitim ve akademik anlamda yapılan çalışmalar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin kalitesini günden güne arttırmaktadır. Bu sebeple birçok kişi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hakkındaki detayları merak etmektedir. Peki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yerleşkeleri nerede? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları nelerdir?
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kim tarafından ve ne zaman kuruldu?
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş özel bir vakıf üniversitesidir. 2010 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları öncülüğünde kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin kuruluşunda etkin rol oynayan Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesinin kuruluş tarihi Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1471 olarak belirlendiği için, üniversitesinin kuruluş tarihide 2014 yılında 1471 olarak değiştirilmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hangi bölümler var?
Fakülteler
Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Bilim Tarihi
Psikoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları
Grafik Tasarım
Hukuk Fakültesi
Hukuk
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslami Bilimler
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık
İç Mimarlık
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü
Yüksek Okullar
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü
İngilizce Hazırlık
Arapça Hazırlık
Merkezler
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Uzaktan Öğretim Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları nelerdir?
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, üniversiteye kayıt olan öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar şöyledir;
Üniversiteye Giriş Bursları
-ÖSYM bursları
Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını
%75 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
%50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını,
%25 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.
Teşvik Bursları
-YKS derece bursları
1-3000 arası 4 yıl boyunca 8 ay 1000 TL
3001-6000 arası 4 yıl boyunca 8 ay 750 TL
6001-10.000 arası 4 yıl boyunca 8 ay 500 TL
-Akademik başarı bursu
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 8 ay boyunca nakit burs olarak devam eder.
-Hafızlık bursu
İslami İlimler Fakültesi'ne başlayacak olan öğrencileri kapsamaktadır.
-Tercih bursları
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bölümlerinden birini ilk 5 tercihine yazıp, kazanan öğrencilere verilir.
Destek Bursları
-Spor bursu
-Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil bursu
-Kardeş İndirim bursu
-Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarını destekleme bursu
-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunları bursu
Diğer Burslar
Bilim Tarıhi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı)
Çift Anadal ve Yandal Bursu
Yatay Geçiş Bursu
İçindeki Mimarı Çıkar Bursu
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yerleşkeleri nerede?
Fatih Yerleşkesi
Haliç Yerleşkesi
Topkapı Yerleşkesi
Kandilli Yerleşkesi
Üsküdar Yerleşkesi
Çamlıca Yerleşkesi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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