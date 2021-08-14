Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adından sıklıkla söz ettiriyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, alanında uzman akademisyenleri ve yetkin eğitim anlayışı ile vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerden biridir. Özellikle üniversite adayı birçok öğrenci tarafından sıklıkla araştırılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Henüz 11 yıllık bir üniversite olsa da, verilen kaliteli eğitim ve akademik anlamda yapılan çalışmalar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kalitesini günden güne arttırmaktadır. Bu sebeple birçok kişi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hakkındaki detayları merak etmektedir. Peki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde hangi bölümler var? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yerleşkeleri nerede? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, alanında uzman akademisyenleri ve yetkin eğitim anlayışı ile vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerden biridir. Özellikle üniversite adayı birçok öğrenci tarafından sıklıkla araştırılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Henüz 11 yıllık bir üniversite olsa da, verilen kaliteli eğitim ve akademik anlamda yapılan çalışmalar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin kalitesini günden güne arttırmaktadır. Bu sebeple birçok kişi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hakkındaki detayları merak etmektedir. Peki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yerleşkeleri nerede? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kim tarafından ve ne zaman kuruldu?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş özel bir vakıf üniversitesidir. 2010 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları öncülüğünde kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin kuruluşunda etkin rol oynayan Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesinin kuruluş tarihi Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1471 olarak belirlendiği için, üniversitesinin kuruluş tarihide 2014 yılında 1471 olarak değiştirilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hangi bölümler var?

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Bilim Tarihi

Psikoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Grafik Tasarım

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslami Bilimler

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

İç Mimarlık

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Türkçe Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü

Yüksek Okullar

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

İngilizce Hazırlık

Arapça Hazırlık

Merkezler

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Uzaktan Öğretim Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, üniversiteye kayıt olan öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar şöyledir;

Üniversiteye Giriş Bursları

-ÖSYM bursları

Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını

%75 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,

%50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını,

%25 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

Teşvik Bursları

-YKS derece bursları

1-3000 arası 4 yıl boyunca 8 ay 1000 TL

3001-6000 arası 4 yıl boyunca 8 ay 750 TL

6001-10.000 arası 4 yıl boyunca 8 ay 500 TL

-Akademik başarı bursu

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 8 ay boyunca nakit burs olarak devam eder.

-Hafızlık bursu

İslami İlimler Fakültesi'ne başlayacak olan öğrencileri kapsamaktadır.

-Tercih bursları

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bölümlerinden birini ilk 5 tercihine yazıp, kazanan öğrencilere verilir.

Destek Bursları

-Spor bursu

-Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil bursu

-Kardeş İndirim bursu

-Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarını destekleme bursu

-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunları bursu

Diğer Burslar

Bilim Tarıhi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı)

Çift Anadal ve Yandal Bursu

Yatay Geçiş Bursu

İçindeki Mimarı Çıkar Bursu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yerleşkeleri nerede?

Fatih Yerleşkesi

Haliç Yerleşkesi

Topkapı Yerleşkesi

Kandilli Yerleşkesi

Üsküdar Yerleşkesi

Çamlıca Yerleşkesi

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