Eylülde okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitimler bu sene de korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre ertelendi. 2021-2021 yılında okulların açılıp açılmayacağı ise yavaş yavaş kesinleşmeye başladı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve ve aşılamada yakalanan başarı sonrası okulların yeni dönemde tüm sınıflara açılacağı düşünülüyor. Peki 2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak? Okullar bu sene ne zaman açılacak?

Eylülde okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitimler bu sene de korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre ertelendi. 2021-2021 yılında okulların açılıp açılmayacağı ise yavaş yavaş kesinleşmeye başladı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve ve aşılamada yakalanan başarı sonrası okulların yeni dönemde tüm sınıflara açılacağı düşünülüyor. Peki 2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak? Okullar bu sene ne zaman açılacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 40 milyon doz aşı uygulandı. Okulların başlayacağı yeni döneme kadar aşılamanın tüm yaş gruplarında tamamlanacağı ön görülüyor. Dolayısıyla okulların açılmasında şimdilik bir engel görünmüyor. Okullarını özleyen öğrenciler de yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını istiyor. Peki Eylülde okullar açılacak mı? 2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak?

Eylülde okullar açılacak mı?

Eylül ayında okullarda yüz yüze eğitimin başlaması hedefleniyor. 2021-2022 eğitim döneminin 13 Eylül 2021'de başlaması bekleniyor. 2021-2022 eğitim dönemi ikinci dönemi ise 7 Şubat 2022'de başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise okulların kapanması hedefleniyor.

2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak?

Korona vaka sayılarında yaşanan gerileme ve aşılamada yaşanan artış nedeniyle koronavirüs artık bir risk olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla yeni dnemde okulların yüz yüze eğitime başlaması bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm sınıflar okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim görecek.

Telafi eğitimi 5 Temmuz-31 Ağustos arasında olacak

Türkiye'de tüm okulalrda "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telafi eğitimi uygulanacak. Telafi eğitimleri 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.