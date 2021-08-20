Koronavirüs pandemisi ile öğretmen açığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişi 20 bin öğretmen ataması ile sevindi ancak geçen sene 40 bin öğretmen ataması yapıldığı için açıklanan sayı beklentileri karşılayamadı. Atanmayı bekleyen öğretmenler KPSS puanları geçersiz sayılmadan önce hükümetten ek öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor. Peki Eylül'de ek atama olur mu? 2020 KPSS ÖABT puanı ek atamada geçerli olur mu? KPSS öğretmen puanları ne zamana kadar geçerli?

Koronavirüs pandemisi ile öğretmen açığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişi 20 bin öğretmen ataması ile sevindi ancak geçen sene 40 bin öğretmen ataması yapıldığı için açıklanan sayı beklentileri karşılayamadı. Atanmayı bekleyen öğretmenler KPSS puanları geçersiz sayılmadan önce hükümetten ek öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor. Peki Eylül'de ek atama olur mu? 2020 KPSS ÖABT puanı ek atamada geçerli olur mu? KPSS öğretmen puanları ne zamana kadar geçerli?

KPSS sınavına giren yüz binlece öğretmen adayı öğretmen olmanın hayalini kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "20 bin öğretmen ataması yapacağız." açıklamasından sonra atama bekleyen binlerce öğretmen adayı sevindi. Ancak sayının yetersiz olduğunu düşünenler de var. Özellikle koroanvirüs pandemisi ile öğretmene olan ihtiyaç bir kez daha gün yüzüne çıktı. Durum böyle olunca daha fazla öğretmen ataması yapılacağını bekleyen binlerce kişi hayal krıklığına uğradı Geçen sene yapılan 40 bin öğretmen ataması bu yıl 20 bine düştü.

Eylül'de ek atama olur mu?

Ek atama yapılmasını bekleyen binlerce öğretmen adayı eylülde ek atama yapılmasını talep ediyor. 2020 yılında KPSS sınavına giren binlerce öğretmen adayı Eylül'e kadar ek atama yapılmazsa puanlarının geçersiz olmasından korkuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa etmesi atama bekleyen binlerce kişyi umutlandırdı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ek atama konusunda ne gibi çalışması olacağını önümüzdeki günlerde görebiliriz.

2020 KPSS ÖABT puanı ek atamada geçerli olur mu?

2020 itibarıyla öğretmenlerin KPSS geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Durum böyle olunca yeni yapılan KPSS sınavına girmeyen binlerce kişi ek atama yapılmazsa 2 yıl kaybetmiş olacak. Daha önceki yıllarda KPSS ÖABT geçerlilik süresi 2 yıldı. Öğretmen adayları ek atama konusunda seslerini duyurmak istiyor. Eğer ek atama yapılmazsa öğretmen adaylarının 2020 yılının eylül ayında yapılan KPSS puanları bu yılki sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Eylül'den sonra geçerliliğini yitirecek. Binlere öğretmen adayı bu nedenden ötürü hükümetten ek atama talep ediyor.

Öğretmen atama takvimi değişti

Bakanlık 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı. Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Eylül- 2 Ağustos arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.