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TIMETURK / EĞİTİM / Eşit ağırlık meslekleri nelerdir?

Eşit ağırlık meslekleri nelerdir?

Başarılı ve güzel bir gelecek için iyi bir meslek seçmek gerekir. Meslek seçimiyse genellikle lise yıllarında ya da üniversiteye girmeden ortaya çıkıyor. Lise ve üniversitede eşit ağırlık bölümün okuyacak öğrenciler, bu bölümden mezun olacak kişilerin yapabileceği meslekleri araştırmakta. Peki, eşit ağırlık bölümünün meslekleri nelerdir? Eşit ağırlık bölümünün meslek grupları nelerdir?

3 Saat Önce
2021-12-17 16:53:53
Eşit ağırlık meslekleri nelerdir?

Başarılı olacağı ve seveceği bir mesleği yapmak her insanın hayalidir. Meslek seçimi yaparken sadece hayalimiz olması o mesleği yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Öncelikle seçeceğimiz meslek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu bilgi ve beceri genellikle lise çağlarında az çok anlaşılır. Lisede veya üniversite eşit ağırlık bölümünü seçmek isteyen kişiler veya bölümü seçecek kişiler eşit ağırlık bölümünün mesleklerini merak etmekte. İşte haberin detayları…

Eşit ağırlık bölümünde hangi meslekler bulunuyor ve maaşları ne kadar?

En düşük TL En yüksel TL

Uluslararası İşletme Yönetimi

3.500 TL

11.000 TL

Sigortacılık

3.500 TL

15.000 TL

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

3.500 TL

9.000 TL

Organik Tarım İşletmeciliği

3.500 TL

9.000 TL

Finans Ve Bankacılık

4.000 TL

10.500 TL

Felsefe Grubu Öğretmeni

3.500 TL

9.000 TL

Ekonometri

5.000 TL

14.500 TL

Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi

3.500 TL

9.000 TL

Arkeoloji

5.000 TL

20.000 TL

Avukat

6.000 TL

24.000 TL

Psikoloji

6.000 TL

24.000 TL

Sınıf Öğretmeni

3.500 TL

9.000 TL

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

5.000 TL

14.500 TL

İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı

5.000 TL

14.500 TL

Çocuk Gelişimi

5.000 TL

9.500 TL

Uluslararası İlişkiler

5.000 TL

14.500 TL

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni

3.500 TL

9.000 TL

Tapu Kadastro

5.000 TL

9.500 TL

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

5.000 TL

9.500 TL

Havacılık Yönetimi

6.000 TL

24.000 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri

5.000 TL

14.500 TL

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

6.000 TL

24.000 TL

Bankacılık

5.000 TL

14.500 TL

Bilgi Ve Belge Yönetimi

3.500 TL

9.000 TL

Sermaye Piyasası

5.000 TL

20.000 TL

Tarım Ekonomisi

3.500 TL

9.000 TL

Finans Ve Bankacılık

5.000 TL

14.500 TL

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

5.000 TL

14.500 TL

Sosyal Hizmet

3.500 TL

9.000 TL

Moda Tasarımı

5.000 TL

14.500 TL

Aile Ve Tüketici Bilimleri

5.000 TL

9.500 TL

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

5.000 TL

14.500 TL

Tarih Öncesi Arkeolojisi

5.500 TL

11.000 TL

Antropoloji

5.000 TL

9.500 TL

Bilim Tarihi

5.000 TL

14.500 TL

Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi

5.000 TL

9.500 TL

Klasik Arkeoloji

5.000 TL

9.500 TL

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

5.000 TL

9.500 TL

Antrenörlük Eğitimi

5.000 TL

9.500 TL

Sağlık Yönetimi

5.500 TL

11.000 TL

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

5.500 TL

20.000 TL

Grafik Tasarımı

5.500 TL

11.000 TL

Gümrük İşletme

5.500 TL

11.000 TL

Grafik

5.500 TL

11.000 TL

Pazarlama

5.000 TL

9.500 TL

Uluslararası Ticaret

5.000 TL

9.500 TL

İktisat

5.500 TL

16.000 TL

Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik

5.500 TL

11.000 TL

Tekstil Tasarımı

5.000 TL

9.500 TL

Ekonomi Ve Finans

6.000 TL

24.000 TL

Spor Yöneticiliği

5.000 TL

9.500 TL

Maliye

5.000 TL

9.500 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

5.500 TL

16.000 TL

İşletme

5.000 TL

14.500 TL

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

5.000 TL

14.500 TL

Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

5.000 TL

9.500 TL

Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı

5.000 TL

9.500 TL

Müzecilik

5.000 TL

9.500 TL

Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

5.000 TL

14.500 TL

Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi

5.000 TL

15.000 TL

Ekonomi

5.000 TL

14.500 TL

Tekstil Ve Moda Tasarımı

5.000 TL

9.500 TL

Sosyoloji

5.000 TL

9.500 TL

Uluslararası Ticaret Ve Finansman

5.000 TL

14.500 TL

Kamu Yönetimi

5.000 TL

14.500 TL

Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği

5.000 TL

9.500 TL

Rekreasyon

5.000 TL

9.500 TL

Seyahat İşletmeciliği

5.000 TL

14.500 TL

Felsefe

5.000 TL

14.500 TL

Türk İslam Arkeolojisi

5.000 TL

9.500 TL

Bankacılık Ve Sigortacılık

5.000 TL

14.500 TL

Uluslararası İlişkiler

5.000 TL

14.500 TL

Muhasebe Ve Finans Yönetimi

5.000 TL

9.500 TL

Sigortacılık Ve Risk Yönetimi

5.000 TL

14.500 TL

Turizm İşletmeciliği

5.000 TL

14.500 TL

İktisat

5.000 TL

9.500 TL

Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri

5.000 TL

14.500 TL

Lojistik Yönetimi

5.000 TL

9.500 TL

Eşit ağırlık dersleri nelerdir?

Eşit ağırlık derslerine ilişkin detaylar aşağıda şu şekildedir;

Türk Edebiyatı

Dil ve Anlatım

Geometri

Matematik

Tarih

Coğrafya

Felsefe

İngilizce

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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