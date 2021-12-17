Eşit ağırlık meslekleri nelerdir?

Başarılı ve güzel bir gelecek için iyi bir meslek seçmek gerekir. Meslek seçimiyse genellikle lise yıllarında ya da üniversiteye girmeden ortaya çıkıyor. Lise ve üniversitede eşit ağırlık bölümün okuyacak öğrenciler, bu bölümden mezun olacak kişilerin yapabileceği meslekleri araştırmakta. Peki, eşit ağırlık bölümünün meslekleri nelerdir? Eşit ağırlık bölümünün meslek grupları nelerdir?

Başarılı olacağı ve seveceği bir mesleği yapmak her insanın hayalidir. Meslek seçimi yaparken sadece hayalimiz olması o mesleği yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Öncelikle seçeceğimiz meslek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu bilgi ve beceri genellikle lise çağlarında az çok anlaşılır. Lisede veya üniversite eşit ağırlık bölümünü seçmek isteyen kişiler veya bölümü seçecek kişiler eşit ağırlık bölümünün mesleklerini merak etmekte. İşte haberin detayları…

Eşit ağırlık bölümünde hangi meslekler bulunuyor ve maaşları ne kadar?

En düşük TL En yüksel TL

Uluslararası İşletme Yönetimi 3.500 TL 11.000 TL Sigortacılık 3.500 TL 15.000 TL Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 3.500 TL 9.000 TL Organik Tarım İşletmeciliği 3.500 TL 9.000 TL Finans Ve Bankacılık 4.000 TL 10.500 TL Felsefe Grubu Öğretmeni 3.500 TL 9.000 TL Ekonometri 5.000 TL 14.500 TL Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi 3.500 TL 9.000 TL Arkeoloji 5.000 TL 20.000 TL Avukat 6.000 TL 24.000 TL Psikoloji 6.000 TL 24.000 TL Sınıf Öğretmeni 3.500 TL 9.000 TL Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 5.000 TL 14.500 TL İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı 5.000 TL 14.500 TL Çocuk Gelişimi 5.000 TL 9.500 TL Uluslararası İlişkiler 5.000 TL 14.500 TL Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni 3.500 TL 9.000 TL Tapu Kadastro 5.000 TL 9.500 TL Uluslararası Ticaret Ve Lojistik 5.000 TL 9.500 TL Havacılık Yönetimi 6.000 TL 24.000 TL Yönetim Bilişim Sistemleri 5.000 TL 14.500 TL Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler 6.000 TL 24.000 TL Bankacılık 5.000 TL 14.500 TL Bilgi Ve Belge Yönetimi 3.500 TL 9.000 TL Sermaye Piyasası 5.000 TL 20.000 TL Tarım Ekonomisi 3.500 TL 9.000 TL Finans Ve Bankacılık 5.000 TL 14.500 TL Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 5.000 TL 14.500 TL Sosyal Hizmet 3.500 TL 9.000 TL Moda Tasarımı 5.000 TL 14.500 TL Aile Ve Tüketici Bilimleri 5.000 TL 9.500 TL Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri 5.000 TL 14.500 TL Tarih Öncesi Arkeolojisi 5.500 TL 11.000 TL Antropoloji 5.000 TL 9.500 TL Bilim Tarihi 5.000 TL 14.500 TL Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi 5.000 TL 9.500 TL Klasik Arkeoloji 5.000 TL 9.500 TL Egzersiz Ve Spor Bilimleri 5.000 TL 9.500 TL Antrenörlük Eğitimi 5.000 TL 9.500 TL Sağlık Yönetimi 5.500 TL 11.000 TL Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi 5.500 TL 20.000 TL Grafik Tasarımı 5.500 TL 11.000 TL Gümrük İşletme 5.500 TL 11.000 TL Grafik 5.500 TL 11.000 TL Pazarlama 5.000 TL 9.500 TL Uluslararası Ticaret 5.000 TL 9.500 TL İktisat 5.500 TL 16.000 TL Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik 5.500 TL 11.000 TL Tekstil Tasarımı 5.000 TL 9.500 TL Ekonomi Ve Finans 6.000 TL 24.000 TL Spor Yöneticiliği 5.000 TL 9.500 TL Maliye 5.000 TL 9.500 TL İnsan Kaynakları Yönetimi 5.500 TL 16.000 TL İşletme 5.000 TL 14.500 TL Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik 5.000 TL 14.500 TL Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım 5.000 TL 9.500 TL Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı 5.000 TL 9.500 TL Müzecilik 5.000 TL 9.500 TL Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği 5.000 TL 14.500 TL Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi 5.000 TL 15.000 TL Ekonomi 5.000 TL 14.500 TL Tekstil Ve Moda Tasarımı 5.000 TL 9.500 TL Sosyoloji 5.000 TL 9.500 TL Uluslararası Ticaret Ve Finansman 5.000 TL 14.500 TL Kamu Yönetimi 5.000 TL 14.500 TL Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği 5.000 TL 9.500 TL Rekreasyon 5.000 TL 9.500 TL Seyahat İşletmeciliği 5.000 TL 14.500 TL Felsefe 5.000 TL 14.500 TL Türk İslam Arkeolojisi 5.000 TL 9.500 TL Bankacılık Ve Sigortacılık 5.000 TL 14.500 TL Uluslararası İlişkiler 5.000 TL 14.500 TL Muhasebe Ve Finans Yönetimi 5.000 TL 9.500 TL Sigortacılık Ve Risk Yönetimi 5.000 TL 14.500 TL Turizm İşletmeciliği 5.000 TL 14.500 TL İktisat 5.000 TL 9.500 TL Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri 5.000 TL 14.500 TL Lojistik Yönetimi 5.000 TL 9.500 TL

Eşit ağırlık dersleri nelerdir?

Eşit ağırlık derslerine ilişkin detaylar aşağıda şu şekildedir;

Türk Edebiyatı

Dil ve Anlatım

Geometri

Matematik

Tarih

Coğrafya

Felsefe

İngilizce

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