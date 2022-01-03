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TIMETURK / EĞİTİM / Erzincan’da eğitime kar tatili

Erzincan’da eğitime kar tatili

Erzincan'da etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Kentte tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

1 Saat Önce
2022-01-03 08:39:51
Erzincan’da eğitime kar tatili

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Erzincan'da da etkili oldu.

Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken bazı semtlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre araçlarının üzeri tamamen kardan kapanan vatandaşlar yola çıkmadan önce bir süre kar temizliği yaptı.

Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Engelli ve hamile olan kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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