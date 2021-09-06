Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışmanın heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

'EĞİTİMİ KESİNTİSİZ SÜRDÜREBİLEN BİRKAÇ DEVLETTEN BİRİ OLDUK'

"Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk" diyen Erdoğan, "Aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor" derken, "Aşı ile ilgili sosyal medya mecralarında yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemeli" şeklinde konuştu.

‘HASTALIĞIN SEYRİNİ YAKINDAN İZLİYORUZ, İZLEYECEĞİZ'

Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz" derken, "Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

‘İMAM HATİP VE MESLEK LİSELERİNİ DİĞER OKULLARLA EŞİT HALE GETİRDİK'

Erdoğan konuşmasında, "Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik" derken, “28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.