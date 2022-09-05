Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kayıtları başladı mı? Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kaydı nasıl yapılır?

Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kayıtları başladı mı? Ankara'da 300 kişi için tasarlanan engelsiz çocuk gündüz bakımevi için ilgi yoğun. Peki ama engelsiz çocuk gündüz bakımevi kaydı nasıl yapılır? Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kontenjanı kaç kişilik? İşte detaylar...