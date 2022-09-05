Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kayıtları başladı mı? Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kaydı nasıl yapılır?
Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kayıtları başladı mı? Ankara'da 300 kişi için tasarlanan engelsiz çocuk gündüz bakımevi için ilgi yoğun. Peki ama engelsiz çocuk gündüz bakımevi kaydı nasıl yapılır? Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kontenjanı kaç kişilik? İşte detaylar...
2022-09-05 14:21:50
Ankara'da 300 kişi için tasarlanan engelsiz çocuk gündüz bakımevi için ilgi yoğun. Peki ama engelsiz çocuk gündüz bakımevi kaydı nasıl yapılır? Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kontenjanı kaç kişilik? İşte detaylar...
Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kayıtları başladı mı?
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çayyolu'nda inşa edilen ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi' için ön başvuruların başladığını açıkladı.
Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kaydı nasıl yapılır?
Ankara'da yer alan 300 kişilik gündüz bakımevinin kayıtları için Çayyolu'nda bulunan eğitim alanını ziyaret edebilirsiniz.
Engelsiz çocuk gündüz bakımevi kontenjanı
Yavaş konuyla ilgili; "300 kişi kapasitesi olan az katlı ve yatay mimariye sahip bina; görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlandı" açıklamasını yaptı. .
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