Engelli öğretmen ataması başvuruları bu ay içerisinde alınacak. 750 engelli öğretmen ataması ise 3 Aralık tarihinde yapılacak.

Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. 750 engelli öğretmen ataması için başvurular 8 Kasım ve 12 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Adaylar ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı başvuru yapacaklar. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar tercih başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacak. Peki, engelli öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? İşte başvurulara dair detaylar

Engelli öğretmen ataması başvuruları kasım ayı içerisinde alınacak. 750 engelli öğretmen ataması ise 3 Aralık tarihinde yapılacak. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler. Engelli öğretmen ataması başvuruları online olarak yapılacak. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.

Ön başvuruya ilişkin kayıtların, Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 16.00) tamamlanması gerekmektedir.

Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-2 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Bakanlığımızca veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup pedagojik formasyon eğitimi sertifikası bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.