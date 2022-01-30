En İyi Meslek Lisesi Bölümleri

Ülkemizde öğrenciler liselere giriş sınavlarına hazırlanıyor ve en iyi liselere girmek için birbiriyle yarışıyor. Burada amaç daha çok Anadolu ve Fen liseleri olarak görülüyor. Ancak bütün bunların dışında, sadece mesleki yeterlilikleri artırmaya odaklanmış olan Meslek liselerini de unutmamak gerekiyor.