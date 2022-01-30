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TIMETURK / EĞİTİM / En İyi Meslek Lisesi Bölümleri

En İyi Meslek Lisesi Bölümleri

Ülkemizde öğrenciler liselere giriş sınavlarına hazırlanıyor ve en iyi liselere girmek için birbiriyle yarışıyor. Burada amaç daha çok Anadolu ve Fen liseleri olarak görülüyor. Ancak bütün bunların dışında, sadece mesleki yeterlilikleri artırmaya odaklanmış olan Meslek liselerini de unutmamak gerekiyor.

34 Dakika Önce
2022-01-30 01:04:39
En İyi Meslek Lisesi Bölümleri

En İyi Meslek Lisesi Bölümleri

Mesleki alanlarda, daha genç yaşta yetişmiş bireylere ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda meslek liselerine çok büyük iş düşüyor. 60'tan fazla alan ve yüzlerce alt dala sahip olan bu liseler ülkenin her yerinde ve en iyi şekilde eğitim sunmaya çalışıyor. Okulların dışında genel olarak bölümleri incelediğim bu yazıda, bizlere göre en iyi 6 meslek lisesi bölümünü paylaşacağım. Burada sıralamadan çok, en çok tercih edilen ve geleceği parlak meslekler üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. İşte en iyi meslek lisesi bölümleri:

Bilişim Teknolojileri

Alt Dallar:

  • Ağ İşletmenliği
  • Bilgisayar Teknik Servisi
  • Veri Tabanı Programcılığı
  • Web Programcılığı

Elektrik Elektronik Teknolojisi

Alt Dallar:

  • Bobinaj
  • Büro Makinaları Teknik Servisi
  • Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
  • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
  • Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım
  • Endüstriyel Bakım Onarım
  • Görüntü ve Ses Sistemleri
  • Güvenlik Sistemleri
  • Haberleşme Sistemleri
  • Yüksek Gerilim Sistemleri

Denizcilik

Alt Dallar:

  • Balıkçı Gemisi Kaptanlığı
  • Yat Kaptanlığı
  • Gemi Elektroniği ve Haberleşme
  • Gemi Otomasyonu
  • Makine Zabitliği
  • Su Ürünleri Üretimi
  • Gemi Yönetimi

Uçak Bakım

Alt Dallar:

  • Uçak Elektroniği
  • Uçak Gövde-Motor

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Alt Dallar:

  • Endüstriyel Kontrol
  • Mekatronik

Hemşirelik

Tercih edebileceğiniz diğer başarılı meslek lisesi bölümleri şu şekildedir:

  • Kuyumculuk Teknolojisi
  • Ortopedik Protez ve Ortez
  • Büro Yönetimi
  • Acil Sağlık Hizmetleri
  • Makine Teknolojisi

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