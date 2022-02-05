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TIMETURK / EĞİTİM / Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevden alındı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevden alındı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinatörü olarak görevlendirildi.

57 Dakika Önce
2022-02-05 21:34:38
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı rotasyon ve yeni görevlendirmelerin sonucu Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevden alındı.

Gürtürk, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Feyzi Gürtürk'ün yerine İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit vekaleten atandı.

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