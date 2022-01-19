Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması

Elazığ'da yarın 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Elazığ halkı kar yağışları nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Birçok ilçede kar yağışları nedeniyle yolların kapanmasından dolayı velilerin ilk araştırdığı, okulların kar tatili olup olmayacağı konusu oluyor. Peki Elazığ Valisi kar tatili konusunda açıklama yaptı mı? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması...

Elazığ'da yarın 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Elazığ halkı kar yağışları nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Birçok ilçede kar yağışları nedeniyle yolların kapanmasından dolayı velilerin ilk araştırdığı, okulların kar tatili olup olmayacağı konusu oluyor. Peki Elazığ Valisi kar tatili konusunda açıklama yaptı mı? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması...

Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla bir gün daha kar tatili yapılacağını belirtti. Elazığ Valiliği resmi internet sitesinden yapılan duyuru aşağıdaki gibi yer aldı.

İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 20 Ocak 2022 Perşembe günü Elazığ genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.

- Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması

Elazığ okul tatili için Vali Dr. Ömer Toroman sosyal medyada da duyuru yayınladı. 20 Ocak Perşembe Elazığ Valisi kar tatili açıklaması

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