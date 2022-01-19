DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sırp Cumhuriyeti: Provokatörler yakalandı
Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
Mardin'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Mardin'de okullar tatil mi? Son Dakika Mardin Valiliği kar tatili açıklaması
Rusya: Ukrayna'ya silah göndermekten vazgeçin
Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması
Minik Asiye’nin tedavisinde sevindiren gelişme
SMA hastalığında ilaç düzenlemesi
Kayserispor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Avrupa’da en fazla sigara içilen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Amasya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe okullar Amasya'da tatil mi olacak?
Sözcü Kalın: Erdoğan Ukrayna'ya gidecek
CHP'l Özel, Sezen Aksu'ya arka çıktı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi?

TIMETURK / EĞİTİM / Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması

Elazığ'da yarın 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Elazığ halkı kar yağışları nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Birçok ilçede kar yağışları nedeniyle yolların kapanmasından dolayı velilerin ilk araştırdığı, okulların kar tatili olup olmayacağı konusu oluyor. Peki Elazığ Valisi kar tatili konusunda açıklama yaptı mı? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması...

51 Dakika Önce
2022-01-19 17:35:23
Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması

Elazığ'da yarın 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Elazığ halkı kar yağışları nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Birçok ilçede kar yağışları nedeniyle yolların kapanmasından dolayı velilerin ilk araştırdığı, okulların kar tatili olup olmayacağı konusu oluyor. Peki Elazığ Valisi kar tatili konusunda açıklama yaptı mı? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması...

Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla bir gün daha kar tatili yapılacağını belirtti. Elazığ Valiliği resmi internet sitesinden yapılan duyuru aşağıdaki gibi yer aldı.

İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 20 Ocak 2022 Perşembe günü Elazığ genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.
- Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması

Elazığ okul tatili için Vali Dr. Ömer Toroman sosyal medyada da duyuru yayınladı. 20 Ocak Perşembe Elazığ Valisi kar tatili açıklaması

elazığda 20 ocak okullar tatil mi .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş