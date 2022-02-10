EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

EKPSS tercih sonuçları birçok vatandaşın gündemin bulunmakta. 2022 EKPSS tercih sonuçlarıyla ilgili binlerce kişiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Peki, 2022 EKPSS tercih sonuçları hangi gün açıklanacak?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir. EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldi. İşte merak edilen haberin detayı…

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlayan adaylar, tercih sonuçlarını beklerken tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili resmi açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

EKPSS tercih sonucu nasıl öğrenilir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. .