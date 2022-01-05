EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu yayımlandı. Sınava giren adaylar tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 eKPSS tercih kılavuzu içerisinde belirtilen şekilde, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Önceki yıllarda Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmış olan adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Peki kimler tercih yapabilecek? EKPSS başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM eKPSS tercih kılavuzu 2022 ve sınavla ilgili ayrıntılar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak engelli personel için EKPSS tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

EKPSS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ÖSYM, EKPSS tercih kılavuzunu yayımladı. 5 Ocak 2022 tarihinde başlayan EKPSS tercihleri, 14.01.2022 günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZU 2022 İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM, 2022-EKPSS Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kılavuzunu yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için engelli adaylardan tercih alınacağı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 05 - 14.01.2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14.01.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adayların, 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

2022 EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27.01.2022 - 15.02.2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav ise 24.04.2022 tarihinde yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.