EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

EKPSS sınavı, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı adıyla da bilinmektedir. EKPSS, 81 ilde 94 sınav merkezinde 1470 bina ve 21 bin 139 sınav salonunda gerçekleştirildi. EKPSS sınavına giren adaylar, EKPSS sonuçlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sona erdi. EKPSS'ye giren binlerce adayın gündeminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bulunmakta. Devletin engelli personel kadrosunda iş sahibi olmayı hayal eden binlerce kişi ÖSYM'nin sınavı açıklayacağı tarihi beklemekte. İşte merak edilen haberin detayı…

ÖSYM EKPSS'yi açıkladı mı 2022?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir. 2022 EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada ”Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler” denildi. .