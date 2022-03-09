EKPSS geç başvuruları yarın sona mı eriyor?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) geç başvuruları başladı. Başvurular yarın sona erecek.

Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS son başvuru günü geldi.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvuru yapamayan adaylar için geç başvurular 9 Mart'ta (bugün) başlayacak ve 10 Mart (yarın) tarihinde sona erecek.

Adaylar EKPSS başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre EKPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav/kura başvuru ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

EKPSS BAŞVUR ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS SINAV ÜCRETİ : 170,00 TL (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170 liradır. 45 TL aday tarafından yatırılacak, 125 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.)

KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 25,00 TL .