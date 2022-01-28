EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir. EKPSS başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihi merak etmekte. Peki, EKPSS başvuruşu ne zamana kadar?

EKPSS birçok vatandaşın gündemin bulunmakta. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar "EKPSS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?" sorularına arama motorlarında cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

EKPSS başvuruları ne zaman sona eriyor 2022?

EKPSS başvuruları 2022 yılında 27 Ocak başlayacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek. ÖSYM'nin açıklamasına göre EKPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından başvurularını tamamlayabilirler.

EKPSS başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS başvuru ücreti 170 TL olacak. Adaylar 45 TL'lik kısmı ÖSYM'ye yatıracak. Kalan miktar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesaplarına aktarılacak. Para yatırma işlemi 27 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Para yatırma işlemleriyse bankamatikler ve ÖSYM'nin online para ödeme ekranı aracılığıyla yapılabilecek.

EKPSS sınav için aranan özel şartlar nelerdir?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu

Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS'ye başvurabileceklerdir.

EKPSS sınavına kimler başvuru yapabilir?

1) Genel engelliler

2) Görme engelliler

3) İşitme engelliler

4) Zihinsel engelliler

Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar. .