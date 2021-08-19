2021 YKS yerleştirmeleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'ta son bulacak. YKS ilk yerleştirme takviminin sona ermesinden sonra adaylar ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İlk tercihlerinde yerleşme ihtimali düşük olan öğrenciler ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşen ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? 2021 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS yerleştirmeleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'ta son bulacak. YKS ilk yerleştirme takviminin sona ermesinden sonra adaylar ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İlk tercihlerinde yerleşme ihtimali düşük olan öğrenciler ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşen ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? 2021 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS sınavına bu sene 4 milyondan fazla aday katıldı. İyi bir bölümde okumak için sıava giren adayların bir bölümü barajı aşamadı ve tercih hakkı elde edemedi. Barajı aşamayan yü binlerce kişiyi sevinderen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan açıklamasında "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi. Açıklamadan önceki baraj puanı ise TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 olarak uygulanıyordu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra baraj altında kalan yüz binlerce kişi ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşen ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

2021 YKS ek yerleştirmeler için öncelikle birinci yerleştirme sürecinin sona ermesi gerekiyor. 1. yerleştirme tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Ardından YKS yerleştimre sonuçlarının açıklanması ile açık kalan kontenjanlar hesaplanıp ek yerleştirmeler için süreç başlayacak. YKS ek yerleştirme tarihi ile ilgili net bir açıklama yok ancak tercihlerin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

Üniversiteye yerleşen ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. Ayrıca YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar da ek yerleştirmede tercih yapamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.