Ek öğretmen ataması yapılacak mı? 2021 ek atama ne zaman yapılır? Ek atama olacak mı? Ek atamada 2020 KPSS puanı kullanılır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuş ve atama takvimi açıklanmıştı. 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulan ve atanma ihtimalleri çok zayıf olan binlerce öğretmen adayı ek öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor. Sosyal medyadan da seslerini duyurmak için çabalayan öğretmen adayları bir an önce ek atama yapılmasını talep ediyor.

Ek öğretmen ataması yapılacak mı? 2021 ek atama ne zaman yapılır? Ek atama olacak mı? Ek atamada 2020 KPSS puanı kullanılır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuş ve atama takvimi açıklanmıştı. 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulan ve atanma ihtimalleri çok zayıf olan binlerce öğretmen adayı ek öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor. Sosyal medyadan da seslerini duyurmak için çabalayan öğretmen adayları bir an önce ek atama yapılmasını talep ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ederek görevden ayrılmasından sonra yerine yeni bir isim gelmesi atama bekleyen binlerce öğretmen adayını heyecanlandırdı. Ziya Selçuk'tan boşalan koltuğa Mahmut Özer getirildi. Peki Mahmut Özer ek atama konusunda adım atar mı? 2021'de öğretmen ek ataması yapılrı mı?

Ek öğretmen ataması yapılacak mı?

Ziya Selçuk'un yerine gelen Mahmut Özer'in ek öğretmen artamalarına ilişkin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Ancak Ziya Selçuk'un ek atama konusunda ısrarcı olduğu biliniyordu. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ek atamalarla ilgili nasıl bir politika izleyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Öğretmen ihtiyacı var

Bakan Ziya Selçuk istida etmeden önce öğretmen açığı olduğunu açıklamıştı. Selçuk şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması kalabalık içerisinde ayak üstü bir konuşmaydı. Öğretmen ihtiyacı yok demedi. Salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi. Yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Emekli öğretmenlerimizden kaynaklı bir ihtiyaç var, ücretli öğretmenlerle ilgili bir ihtiyaç var. Ancak bütçe kısıtları nedeniyle daha az kadro var. Ak Parti tarihinde olağanüstü bir öğretmen alımı oldu. Üçte ikisi bu dönemde alındı. Bazen bütçe kısıtları nedeniyle böyle oldu ama bu öğretmen ihtiyacı yok anlamına gelmiyor."

"500 bin öğretmenin aklında tek bir soru var"

Ataması yapılmayan öğretmenler kitlesel basın açıklaması ile son öğretmen atamalarına tepki gösterdiler. Ankara'da Ulus Meydan'da buluşan ataması yapılmayan öğretmenler, açtıkları pankart ve dövizlerle 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. İkinci bir atama isteyen, ataması yapılmayan öğretmenler, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den “ek atama” istediklerini ifade ettiler. Ortak açıklamayı okuyan müzik öğretmeni Aykan Özer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ek atama ile ilgili sözlerine atıf yaparak şunları söyledi: “Ekonominin yüzde 7 büyüdüğü açıklaması ve bunun üzerine yabancı ülkelere yapılan yardım ve kredilere rağmen 40 bin ek atama bekleyen öğretmenler olarak hala bizler için somut bir adım atıldığını göremiyoruz. Bu yüzden ek atama bekleyen öğretmenler olarak önümüzü göremiyoruz. Ağustos 2021 itibariyle yapılan başvurular sonucu yaklaşık 30 bin öğretmen emekli oldu. Türkiye genelinde il dışı tercihlerinden kaynaklı kadro açıkları oluştu. Tüm bunlardan hareketle, 500 bin öğretmenin aklında tek bir soru var: Öğretmenler, bu kadar açığın oluştuğu ve onlara en çok ihtiyaç duyulan zamanda atanmayacaksa ne zaman atanacak?”

MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Atama takvimi tablosunda yapılan değişikliğe göre tercihler 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yine atama takviminde yer alan detaya göre yerleştirme sonuçları 3 Eylül 2021'de açıklanacak. Atama yerleri yeni tercih edilecek iller ve okullar ise henüz belli olmadı. Ancak tercihleri 29 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alınırsa atama yerlerinin de en geç 27 Ağustos 2021 Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.