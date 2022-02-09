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TIMETURK / EĞİTİM / Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Karaman ve Niğde'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-02-09 23:07:58
Eğitime kar engeli

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi. .

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