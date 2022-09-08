Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim Ödeneği kaç TL? Eğitim ödeneği kimlere verilir?

2022-2023 eğitim-öğretim yılına dair eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki eğitim ödeneği nedir, kimlere yapılır? Eğitim ödeneği yattı mı? Eğitim ödeneği ne kadar? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim ödeneğine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Okulların açılmasına kısa zaman kalmasıyla birlikte "Eğitim ödeneği ne zaman yatar, eğitim ödeneği ne kadar? Eğitim ödeneği kimlere verilecek?" soruları araştırılıyor.

Eğitim ödeneği nedir?

Öğretmen kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl için yüzde 2,5 oranında zamlanıyor. Peki bu yıl öğretmen kırtasiye parası ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

2022 Eğitim ödeneği ne kadar?

Bu yılki zam oranlarına göre eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği bin 325 TL, 2023 yılı için ise bin 400 TL olarak belirlendi.

Eğitim ödeneği ne zaman yatar?

Öğretmenlere eğitim desteği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğini 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenecek.

Ayrıca Bakanlık tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

Eğitim ödeneği kimlere verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) alabilmektedir.

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